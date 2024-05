A- A+

Famosos Qual o nome do bebê de Viih Tube e Eliezer? Segundo filho do casal é um menino; veja possibilidades Ex-BBBs já são pais de Lua, de 1 ano

Viih Tube e Eliezer vão ter o segundo filho e, neste domingo (12), o casal fez um chá revelação para descobrir o sexo do bebê. Eles, que são pais de Lua, de 1 anos, vão ter um menino e logo começaram as especulações sobre o nome da criança.

Na internet, surgiram sugestões bem humoradas como "Sol" e "Saturno", mas o casal já tinha dado pistas do nome que gostariam quando Viih ainda estava grávida de Lua. Quando ainda não sabiam o sexo da filha, o casal contou em entrevista ao "Podcasts" que eles tinham uma lista com 20 nomes, tanto para menina, quanto para menino.

Caso fosse menina, seria Lua (e se cumpriu), mas caso fosse menino, seria Noah. Na época, Eliezer ainda revelou que, se eles tivessem mais um filho, Viih realmente gostaria que ele se chamasse Sol.





No perfil do casal, muitos seguidores estão sugerindo e cravando que o nome do bebê na verdade será Ravi, que significa "sol" ou "raio de sol", a dupla perfeita para a Lua.

Veja também

CINEMA Cinema nacional rouba a cena em Cannes: "Temos capacidade de cicatrização", diz Karim Aïnouz