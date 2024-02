A- A+

BBB 24 Qual o participante do BBB 24 com mais seguidores? Confira a lista completa O programa completou 50 dias nesta segunda-feira (26)

Esta segunda-feira (26) marca os 50 dias do o início do Big Brother Brasil 24. Como todas as últimas edições, a força dos participantes que estão no programa pode ser medida a partir da popularidade nas redes sociais. Dos Pipocas aos Camarotes, veja a lista de seguidores dos brothers e sisters:

Antes do anúncio oficial no Big Day, Yasmin Brunet já era a pessoa mais seguida entre os participantes. Desde o início do programa, a modelo ganhou mais de 2 milhões, atingiu os 6,6 milhões e se manteve como a mais popular nas redes sociais.



Não tinha como ser diferente, o Pipoca de maior destaque na internet é o baiano Davi. O motorista de aplicativo tinha pouquíssimos seguidores e atualmente é o segundo mais seguido da casa com 5,6 milhões de acompanhantes.

Depois de Davi, os outros três mais seguidos são Camarotes. Bin Laden tem 5,1 milhões, Wanessa Camargo conta com 4,5 milhões e Rodriguinho fecha com 4,1 milhões.

Outros integrantes do Reality já ultrapassaram a barreira de um milhão de seguidores: Beatriz (3,8 milhões), Isabelle (3,1 milhões), Alane (1,8 milhão), Matteus (1,4 milhão) e Deniziane (1,1 milhão).

Veja os seguidores dos participantes do BBB 24 após 50 dias de programa:

Yasmin Brunet (Camarote): 6,6 milhões

Davi (Pipoca): 5,6 milhões

Bin Laden (Camarote): 5,1 milhões

Wanesas Camargo (Camarote): 4,5 milhões

Rodriguinho (Camarote): 4,1 milhões

Beatriz (Pipoca): 3,8 milhões

Isabelle (Pipoca): 3,1 milhões

Alane (Pipoca): 1,8 milhão

Matteus (Pipoca): 1,4 milhão

Deniziane (Pipoca): 1,4 milhão

Marcus Vinicius (Pipoca): 939 mil seguidores *

Giovanna (Pipoca): 670 mil seguidores

Lucas Pizane (Pipoca): 631 mil seguidores *

Fernanda (Pipoca): 582 mil seguidores

Luigi (Pipoca): 520 mil seguidores*

Leidy Elin (Pipoca): 417 mil seguidores

Giovanna Pitel (Pipoca): 436 mil seguidores

Raquele (Pipoca): 325 mil seguidores

Vinicius Rodrigues (Camarote): 327 mil seguidores*

Nizam (Pipoca): 238 mil seguidores *

Michel (Pipoca): 138 mil seguidores

Juninho (Pipoca): 135 mil seguidores*

Thalyta (Pipoca): 120 mil seguidores*

Lucas Henrique (Pipoca): 115 mil seguidores

Maycon (Pipoca): 88 mil seguidores*



*eliminados

