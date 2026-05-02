RIO DE JANEIRO

Qual o setlist da Shakira no Rio? Loba faz show em Copacabana neste sábado

Cantora colombiana apresentou hits no ensaio na noite de sexta-feira ao lado de Caetano Veloso e Maria Bethânia

Qual o setlist da Shakira no Rio? Loba faz show em Copacabana neste sábado - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Shakira sobe ao palco da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado (2) para um megashow, que espera reunir cerca de 2 milhões de pessoas. A apresentação promete um repertório cheio de hits ao longo da carreira que ultrapassa três décadas.

A expectativa é de um repertório que percorra diferentes fases, incluindo sucessos como "Rabiosa", "She wolf", "Choka choka", com Anitta, "Loba" e "Estoy aquí". Rumores dão conta de que Ivete Sangalo também fará uma participação no show -- a baiana visitou a colombiana, no Copacabana Palace, na manhã de sexta-feira. Outro rumor é quanto à participação de Anitta para o recém-lançado hit “Choka Choka”.

No mesmo dia, à noite, Shakira colocou pitadas de Brasil durante o ensaio ao convidar Maria Bethânia, que cantou “O que é, o que é”, de Gonzaguinha, e Caetano Veloso, que apresentou o hit “Leãozinho”.
 

A cantora mantém, até agora, mistério sobre o repertório e sobre possíveis surpresas para a apresentação desta noite. Mas para já animar os fãs (e talvez dar pistas), a cantora compartilhou em seu perfil no Spotify uma playlist com 30 faixas chamada "Shakira no Rio - as melhores"; são elas:

Hips Don’t Lie

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

Estoy Aquí

Addicted to You

Algo Tú

She Wolf

Soltera

Me Enamoré

Antología

Ojos Así

Dare (La La La)

Monotonía

Inevitable

Te Felicito

Ciega, Sordomuda

Las de la Intuición

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Si Te Vas

Día de Enero

Dónde Estás Corazón

Underneath Your Clothes

Gypsy

La La La

Don’t Wait Up

Tiempo Sin Verte

Acróstico – Milan + Sasha

Empire

Cómo Dónde y Cuándo

Esse setlist tem diferenças do que foi apresentado em sua turnê mais recente, "Las Mujeres Ya No Lloran", que inclusive pasosu pelo Brasil no ano passado, lembra o Splash. Os shows desse trabalho reuniram as seguintes feixas:

La fuerte

Girl Like Me

Las de la intuición / Estoy aquí

Empire / Inevitable

Te felicito / TQG

Don't Bother

Acróstico

Copa Vacía / La bicicleta / La tortura

Hips Don't Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted to You / Loca

Soltera

Cómo dónde y cuándo

Última

Ojos así

Pies descalzos, sueños blancos

Mama África

Antología

Poem to a Horse

Objection (Tango)

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

Shakira é a terceira diva pop a se apresentar no Todo Mundo no Rio, evento gratuito que já se consolidou no calendário da cidade do Rio de Janeiro, sempre no primeiro sábado de maio. A estimativa para esta edição é de reunir um público de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana.

Para a noite deste sábado, mais brasileiros sobem ao palco para festa. A progrmaação é a seguinte:

17h45: show de abertura com Vintage Culture;

19h: show com o DJ Maz;

21h45: show de Shakira;

0h15: pós-show com Papatinho e Melody como convidada.

