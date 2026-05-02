Qual o setlist da Shakira no Rio? Loba faz show em Copacabana neste sábado
Cantora colombiana apresentou hits no ensaio na noite de sexta-feira ao lado de Caetano Veloso e Maria Bethânia
Shakira sobe ao palco da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado (2) para um megashow, que espera reunir cerca de 2 milhões de pessoas. A apresentação promete um repertório cheio de hits ao longo da carreira que ultrapassa três décadas.
A expectativa é de um repertório que percorra diferentes fases, incluindo sucessos como "Rabiosa", "She wolf", "Choka choka", com Anitta, "Loba" e "Estoy aquí". Rumores dão conta de que Ivete Sangalo também fará uma participação no show -- a baiana visitou a colombiana, no Copacabana Palace, na manhã de sexta-feira. Outro rumor é quanto à participação de Anitta para o recém-lançado hit “Choka Choka”.
No mesmo dia, à noite, Shakira colocou pitadas de Brasil durante o ensaio ao convidar Maria Bethânia, que cantou “O que é, o que é”, de Gonzaguinha, e Caetano Veloso, que apresentou o hit “Leãozinho”.
A cantora mantém, até agora, mistério sobre o repertório e sobre possíveis surpresas para a apresentação desta noite. Mas para já animar os fãs (e talvez dar pistas), a cantora compartilhou em seu perfil no Spotify uma playlist com 30 faixas chamada "Shakira no Rio - as melhores"; são elas:
Hips Don’t Lie
Whenever, Wherever
Waka Waka (This Time for Africa)
Estoy Aquí
Addicted to You
Algo Tú
She Wolf
Soltera
Me Enamoré
Antología
Ojos Así
Dare (La La La)
Monotonía
Inevitable
Te Felicito
Ciega, Sordomuda
Las de la Intuición
Pies Descalzos, Sueños Blancos
Si Te Vas
Día de Enero
Dónde Estás Corazón
Underneath Your Clothes
Gypsy
La La La
Don’t Wait Up
Tiempo Sin Verte
Acróstico – Milan + Sasha
Tú
Empire
Cómo Dónde y Cuándo
Esse setlist tem diferenças do que foi apresentado em sua turnê mais recente, "Las Mujeres Ya No Lloran", que inclusive pasosu pelo Brasil no ano passado, lembra o Splash. Os shows desse trabalho reuniram as seguintes feixas:
La fuerte
Girl Like Me
Las de la intuición / Estoy aquí
Empire / Inevitable
Te felicito / TQG
Don't Bother
Acróstico
Copa Vacía / La bicicleta / La tortura
Hips Don't Lie
Chantaje
Monotonía
Addicted to You / Loca
Soltera
Cómo dónde y cuándo
Última
Ojos así
Pies descalzos, sueños blancos
Mama África
Antología
Poem to a Horse
Objection (Tango)
Whenever, Wherever
Waka Waka (This Time for Africa)
She Wolf
Shakira é a terceira diva pop a se apresentar no Todo Mundo no Rio, evento gratuito que já se consolidou no calendário da cidade do Rio de Janeiro, sempre no primeiro sábado de maio. A estimativa para esta edição é de reunir um público de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana.
Para a noite deste sábado, mais brasileiros sobem ao palco para festa. A progrmaação é a seguinte:
17h45: show de abertura com Vintage Culture;
19h: show com o DJ Maz;
21h45: show de Shakira;
0h15: pós-show com Papatinho e Melody como convidada.