turnê Qual o setlist dos shows de Bruno Mars no Brasil? Cantor repetirá performance vista em 2023; entenda Artista prepara apresentação praticamente idêntica ao que se viu, em 2023, no festival The Town, na capital paulista, com hits da carreira

A turnê aguardada que Bruno Mars apresentará, em outubro, no Brasil — no Rio de Janeiro e em São Paulo e Brasília — será embalada por apresentações semelhantes a uma performance que ele fez no país, no último ano, no festival The Town, na capital paulista.

A setlist dos novos shows é praticamente idêntica ao que se viu em 2023 por aqui. No palco, o cantor faz um passeio por sucessos da carreira, começando com "24K Magic" e as dançantes "Finesse" e "Treasure" para, em seguida, enfileirar hits e pérolas mais antigas de seu repertório.

Responsável pelos shows, a produtora Live Nation anunciou, na manhã desta sexta-feira (10), três novas datas para os shows. A situação das apresentações no Rio de Janeiro, que foram suspensas após determinação da prefeitura, ainda seguem sem resolução.

Em São Paulo haverá mais dois dados extras, totalizando quatro shows: além dos dias 8 e 9 de outubro, o havaiano também subirá ao palco, no MorumBIS, nos dias 12 e 13 de outubro. Em Brasília, as apresentações acontecem no Estádio Mané Garrincha nos dias 17 e 18 de outubro, como informa a produtora.

A seguir, confira o setlist esperado para os novos shows de Bruno Mars no Brasil:

"24K Magic"; "Finesse"; "Treasure"; "Liquor store blues" / "Billionaire"; "Perm"; "Calling all my lovelies" / "Wake up in the sky"; "That's what I like" / "Please me", seguidas por solo de guitarra e saxofone; "Versace on the floor"; "It will rain"; "Marry you", seguida por solo de bateria; "Runaway baby" "Fuck you" / "Young, wild and free" / "Grenade" / "Talking to the moon" / "Nothin' on you" / "Leave the door open"; "When I was your man" "Locked out of heaven"; "Just the way you are"; "Uptown funk".

