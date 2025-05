A- A+

LADY GAGA Qual o valor do cachê de Lady Gaga e quem pagou o show em Copacabana? Apresentação da cantora no Rio de Janeiro, para 2,1 milhões de pessoas, gerou movimentação de mais de R$ 600 milhões na economia da cidade

O gigantesco show de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, custou por volta de R$ 92 milhões à organização do show, segundo pessoas que participaram dos bastidores do grande evento carioca, como noticiou o colunista Ancelmo Góis, do GLOBO. Mas, afinal, qual o cachê pago à artista, que reuniu uma plateia estimada em 2,1 milhões de pessoas?

O cachê da artista não foi revelado pelos organizadores do mega evento. Projeções estimadas, porém, mostram que o valor supera US$ 1 milhão (o equivalente a R$ 5,6 milhões), levando em consideração as quantias recebidas em festivais mais recentes, de acordo com pesquisa feita pelo jornal britânico "The Guardian".

O orçamento total do show, que gerou uma movimentação de mais de R$ 600 milhões na economia da cidade, foi compensado com os apoios de diversos patrocinadores — o preço inclui não só o cachê da artista, mas todas as despesas com transporte, contratação de equipamentos, além da hospedagem de Gaga e sua comitiva no Rio de Janeiro.

Dentro dos R$ 92 milhões necessários para colocar o evento "de pé", a organização contou com os patrocínios da Prefeitura do Rio de Janeiro e do governo estadual, ambos no valor de R$ 15 milhões. A Bonus Track, produtora do show de Gaga, também teve com o patrocínio de 12 marcas, que garantiram o restante do aporte.

