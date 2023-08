"Qualquer tipo de pagamento eu tinha que pedir autorização", lembra Larissa Manoela

A- A+

Em entrevista ao Fantástico, neste domingo (13), a atriz Larissa Manoela disse que rompeu com os pais, administradores de sua carreira, e decidiu abrir mão de tudo que ganhou em 18 anos. 'Tava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras, tanta deturpação das histórias', destacou.

Ela, que começou a ganhar dinheiro muito cedo, disse que entendia a preocupação dos pais sobre questões financeiras. No entanto, ao chegar na maioridade, quis entender melhor o quanto estava recebendo ao longo do tempo.

"Eu recebia uma mesada. Qualquer tipo de pagamento, eu tinha que pedir autorização. Como, por exemplo, idas à praia (...) para tomar um refrigerante ou água de coco", destacou. Para ilustrar, Larissa mostrou uma troca de mensagens com a mãe em que pedia R$ 10. Em resposta, sua mãe dizia que não havia saldo na conta. "Eu me sentia incapaz", lembrou a atriz.



Larissa Manoela buscou um escritório de advocacia e pediu ao contador os contratos sociais das três empresas das quais era sócia. Sobre a primeira, chamada Dalari, o pai e a mãe afirmaram que os três tinham cotas iguais, de 33%, nesta empresa. Mas de acordo com a atriz, a porcentagem que ela tinha era de 2% e, os pais, 98%.



"Eu cheguei a ser comunicada das transaçções, que eram altas", comentou Larissa. Em mais uma mensagem, a mãe coloca: "Eu vou ser bem sicera com você. Eu nunca quis nada teu. Quando falar mãe pra você, você só terá o título de mãe".

Após outras negociações sem sucesso, Larissa Manoela decididiu abrir mão de um patrimônio estimado em R$ 18 milhões e que deixou tudo para os pais. O processo segue com notificação extrajudicial.

Em nota, os advogados dos pais da atriz afirmaram que Larissa Manoela falta a verdade quando não saiba o percentual delea na empresa Dalari. E que também não é verdade que não tinha acesso ao dinheiro no dia a dia, podendo comprar tudo o que desejou.

