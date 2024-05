A- A+

Bruno Mars Quando abrem as vendas dos shows do Bruno Mars no Rio, SP, BH e Curitiba? Pré-venda para as novas datas dos shows do Bruno Mars no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte acontecem na próxima terça-feira (21)

Nesta sexta-feira (17) foram divulgadas novas datas para os shows da turnê de Bruno Mars no Brasil pela produtora Live Nation. O artista americano tem uma agenda ampliada para 14 performances no país. A pré-venda de ingressos acontece na próxima terça-feira (21) e a venda geral será no dia 22 de maio (quarta-feira).

Pré-venda de ingressos para shows do Bruno Mars no Brasil

A pré-venda para as novas datas no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte, diz a Live Nation em comunicado, será exclusiva para clientes do banco Santander e ocorrerá já na próxima terça-feira (21) nos horários abaixo:

Curitiba e Belo Horizonte: a partir das 13h pelo site e das 13h nas bilheterias oficiais, no Estádio Major Couto Pereira, na capital paranaense. O local para a pré-venda em Belo Horizonte ainda será divulgada.

Venda geral de ingressos para os shows do Bruno Mars no Brasil

A Live Nation afirma que em todas as cidades, a venda geral será no dia 22 de maio (quarta-feira), nos mesmos horários e canais da pré-venda. A produtora diz ainda que os “ingressos já adquiridos para os shows do Rio de Janeiro e Brasília permanecem válidos nas novas datas, respeitando os mesmos setores e não é necessária a troca de ingressos”. Sendo assim, os ingressos inicialmente adquiridos para o dia 4 de outubro serão válidos exclusivamente para o show na mesma cidade e local, dia 19 do mesmo mês, na capital carioca.

Já em Brasília, os ingressos inicialmente adquiridos para o dia 17 de outubro serão válidos para o show a ser realizado no dia 26, na mesma cidade. Já os adquiridos para o dia 18 de outubro serão válidos para o dia 27.

Quais são as datas dos shows do Bruno Mars no Brasil?

Veja as datas abaixo:

A cidade do Rio de Janeiro terá o show do dia 04/10 alterado para o dia 19, além da adição de duas novas datas, 16 e 20 de outubro. Todos as apresentações serão realizadas no Estádio Nilton Santos.

Em Brasília as duas datas anunciadas, 17 e 18/10, serão alteradas para os dias 26 e 27 de outubro, respectivamente, na Arena BRB Mané Garrincha.

Já em São Paulo, devido ao enorme sucesso, dois shows extras foram adicionados à sequência dos já esgotados 4 shows na cidade, acontecendo nos dias 04 e 05/10, também no MorumBIS.

Por último, Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG) são as mais novas capitais a entrarem na rota dos shows no país, com duas apresentações na capital paranaense nos dias 31/10 e 01/11 no Estádio Major Couto Pereira e no dia 05/11 em Belo Horizonte, no Estádio Mineirão.

Após a confirmação das datas, o prefeito Eduardo Paes (PSD), do Rio de Janeiro, até publicou no X (ex-Twitter) sobre a confirmação dos shows na cidade. "Tá aí o Bruninho", disse, marcando o perfil oficial do americano.

Shows de Bruno Mars no Rio de Janeiro

A indefinição quanto aos shows no Rio começou há mais de uma semana, desde que o prefeito Eduardo Paes anunciou que a Live Nation, responsável pela turnê do artista no país, não possuía autorização para realizar o evento na referida data, devido à proximidade com as eleições municipais.

A produtora Live Nation já havia afirmado, na última semana, por meio de nota, que trabalhava "em estreita colaboração com o gabinete do prefeito do Rio de Janeiro para encontrar uma solução para os fãs", após o cancelamento dos shows do artista na capital fluminense. Como noticiou o GLOBO, a administração municipal determinou a suspensão dos shows na cidade, nos dias 4 e 5 de outubro, devido à proximidade com as eleições, em 6 de outubro.

Ao Globo, Eduardo Paes (PSD) frisou que já havia alertado a empresa Live Nation — antes mesmo da venda dos ingressos — sobre a impossibilidade da realização do evento. Na ocasião, o prefeito reforça que possui provas do fato.

