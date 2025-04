Quando acaba o BBB 25? Saiba quando é a grande final do reality show

A- A+

O BBB 25 já está em modo turbo porque a grande final vem aí. E a data já está próxima. O reality show, apresentado por Tadeu Schmidt, termina na terça-feira, dia 22 de abril. O programa entra no ar ao vivo, depois da novela "Vale tudo".

Assim que o programa acabar na TV aberta, assinantes do plano Premium do Globoplay assistem, pelo Multishow, à "A Invasão" da casa. Ana Clara conversa com o vencedor e os finalistas. No dia seguinte, 23, o Multishow exibe "O Reencontro", uma reunião com os participantes da edição para relembrar os melhores momentos do jogo.





Antes da final

Antes de se conhecer o vencedor ou vencedora do BBB 25, no dia 21 e 22 há as últimas edições do Big Show e do Mesacast, respectivamente. O primeiro acontece à meia-noite da segunda-feira, Ana Clara e Ed Gama no Multishow trazendo humor, interatividade e games para os fãs do programa. O segundo

Já o último Mesacast acontece na terça-feira às 20h, com Ed Gama, Pitel e Vitor diCastro.

