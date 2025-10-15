A- A+

Quando acaba 'Vale Tudo'? Veja data do último capítulo da novela e o que pode acontecer

A novela “ Vale Tudo” entra em sua reta final e reacende um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira: quem matou Odete Roitman (Debora Bloch)? O último capítulo vai ao ar nesta sexta-feira, dia 17, às 21h20, revelando o desfecho do assassinato da bilionária.

Quando termina 'Vale tudo'?

O último capítulo da novela está previsto para ir ao ar em 17 de outubro. “Vale tudo” será substituída por “Três Graças”, novela de Aguinaldo Silva.



Quem matou Odete Roitman na primeira versão?

Na versão original, o último capítulo revelou que Leila (antes vivida por Cássia Kis e, atualmente, por Carolina Dieckmann) foi a personagem que deu fim à vida da vilã por engano.

Raquel e Ivan terminavam a novela juntos?

Também na trama de 1988, após idas e vindas, Raquel e Ivan terminavam a novela juntos. Afonso e Solange Duprat fechavam a novela vivendo felizes após as investidas de Maria de Fátima.



Como terminou Maria de Fátima?

Aliás, a vilã, filha de protagonista, terminava a novela bem de vida, apesar de todas as falcatruas que realizou ao longo da trama. Na época, ela se casava com um príncipe italiano, que precisava de uma mulher de fachada para esconder sua verdadeira sexualidade (ele era gay). A armação foi planejada pelo próprio César.

No último capítulo da novela de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Tia Celina descreve o tal príncipe europeu como um homem que veio “de uma das melhores casas da Lombardia” e que “está iniciando carreira na política”. Segundo ela, a festa da união com Maria de Fátima seria “um casamento grandioso, convidados do mundo inteiro, ampla cobertura na imprensa internacional”. Assim, a vilã consegue atingir o objetivo almejado ao iniciar a trama.

