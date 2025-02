Quando acontece o Oscar 2025? Veja data e onde assistir

A- A+

O Oscar 2025 acontece no dia 2 de março, domingo de carnaval no Brasil, diretamente do Dolby Theatre, em Los Angeles.

Neste ano, há três motivos a mais para assistir à premiação: as indicações de " Ainda estou aqui" nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres.

Por isso, anote na agenda.

Onde assistir ao Oscar 2025?

Pela TV Globo, o sinal direto de Los Angeles será entregue para todo Brasil, exceto Rio de Janeiro, que acompanhará o desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba.

A transmissão, que terá o comando da apresentadora Maria Beltrão, terá início às 21h55. Mas os fluminenses que quiserem assistir à premiação da Academia poderão acompanhar o mesmo sinal pelos sites do G1 e do gshow.

O evento também será transmitido ao vivo no canal TNT e na plataforma de streaming da Max, com horário ainda a confirmar. Nesta edição, o apresentador será Conan O'Brien, que estreia na função.

Confira todos os indicados ao Oscar 2025

Melhor filme

"Emilia Pérez"

"O brutalista"

"Anora"

"Conclave"

"Um completo desconhecido"

"Ainda estou aqui"

"Nickel Boys"

"Wicked"

"Duna: Parte 2"

"A substância"

Melhor direção

Jacques Audiard, "Emilia Pérez"

Brady Corbet, "O brutalista"

Sean Baker, "Anora"

James Mangold, "Um completo desconhecido"

Coralie Fargeat, "A substância"

Melhor Ator Coadjuvante

Kieran Culkin, "A verdadeira dor"

Edward Norton, "Um completo desconhecido"

Guy Pearce, "O brutalista"

Yura Borisov, "Anora"

Jeremy Strong, "O aprendiz"

Melhor Atriz Coadjuvante

Monica Barbaro, "Um completo desconhecido"

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Ariana Grande, "Wicked

Isabella Rossellini, "Conclave"

Felicity Jones, "O brutalista"

Melhor roteiro adaptado

"Emilia Pérez"

"Conclave"

"Um completo desconhecido"

"Nickel Boys"

"Sing Sing"

Melhor roteiro original

"O brutalista"

"Anora"

"A substância"

"A verdadeira dor"

"Setembro 5"

Melhor ator

Ralph Fiennes, "Conclave"

Adrien Brody, "O brutalista"

Timothée Chalamet, "Um completo desconhecido"

Colman Domingo, "Sing Sing"

Sebastian Stan, "O aprendiz"

Melhor atriz

Demi Moore, "A substância"

Mikey Madison, "Anora"

Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

Fernanda Torres, "Ainda estou aqui"

Cynthia Erivo, "Wicked"

Melhor figurino

"Wicked"

"Um completo desconhecido"

"Conclave"

"Gladiador 2"

"Nosferatu"

Melhor curta-metragem

"The man who could not remain silent"

"A lien"

"Anuja"

"I'm not a robot"

"The last ranger"

Melhor curta de animação

"Beautiful Men"

"Magic candies"

"Wander to Wonder"

"In the Shadow of the Cypress"

"Yuck!"

Melhor curta de documentário

"A única mulher na orquestra"

"Incident"

"Death by Numbers"

"Instruments of a Beating Heart"

"I Am Ready, Warden"

Melhor maquiagem e figurino

"A substância"

"Emilia Pérez"

"Nosferatu"

"Wicked"

"Um homem diferente"

Melhor trilha sonora

"O brutalista"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Robô selvagem"

"Wicked"

Melhor canção original

"El mal", "Emilia Pérez"

"The journey", "Batalhão 6888"

"Never too late", "Elton John: Never too late"

"Mi camino", "Emilia Pérez"

"Like a bird", "Sing Sing"

Melhor direção de fotografia

"O brutalista"

"Duna: Parte 2"

"Nosferatu"

"Maria Callas"

"Emilia Pérez"

Melhor som

"Wicked"

"Duna: Parte 2"

"Robô selvagem"

"Um completo desconhecido"

"Emilia Pérez"

Melhor filme internacional

"Emilia Pérez" (França)

"Ainda estou aqui" (Brasil)

"A garota da agulha" (Dinamarca)

"A semente do fruto sagrado" (Alemanha)

"Flow" (Letônia)

Melhor documentário

"No other land"

"Sugarcane"

"Black Box Diaries"

"Porcelain War"

"Trilha sonora para um golpe de estado"

Melhor animação

"Divertida mente 2"

"Robô selvagem"

"Flow"

"Wallace & Gromit: Avengança"

"Memórias de um caracol"

Melhor montagem

"O brutalista"

"Conclave"

"Anora"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

Melhores efeitos especiais

"Wicked"

"Alien: Romulus"

"Duna: Parte 2"

"Better Man: A história de Robbie Williams"

"Planeta dos Macacos: O reinado"

Veja também