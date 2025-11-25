A- A+

celebridades Quando custa o ovo da Gracyanne Barbosa? Influenciadora digital se manifesta após marca viralizar Depois de anunciar o lançamento de uma empresa para comercializar o alimento, ex-BBB se pronuncia com detalhes da novidade

Acabou em pizza — ou, melhor, em omelete — o anúncio da marca de ovos criada pela influenciadora digital e ex-BBB Gracyanne Barbosa. Na última segunda-feira (24), a mato-grossense de 42 anos chocou as redes sociais ao divulgar a empresa Gracyovos, que, segundo ela, realizaria a venda de ovos "finos" embalados em caixas luxuosas.

Diante da repercussão do fato, Gracy veio a público, nesta tarde, para descascar o que há de real por trás desse ingrediente "premium" que ela diz consumir 40 vezes ao dia. A rigor, tudo não passa de brincadeira. Uma brincadeira altamente rentável, vale frisar.

Pois é, a tal campanha de publicidade — com direito a vídeos de famosos recebendo a encomenda glamurosa contendo os "ovos graciosos" — é, até certo ponto, pura enganação. Nesta terça-feira (25), Gracyanne surgiu no Instagram para dizer que os ovos foram esgotados, já que ela mesma consumiu todos os produtos, e que agora está na dúvida se vai conseguir repor o estoque. Em seguida, destacou que não teria conseguido criar a própria marca sem a ajuda de uma plataforma on-line de design e comunicação visual.

A série de vídeos que ela postou para anunciar a marca Gracyovos — e que viralizaram na internet desde a última segunda-feira (24) — são parte, a bem da verdade, de uma campanha de marketing.

A pergunta que muita gente tem feito — quanto custam os ovos da Gracyanne Barbosa — tem, portanto, uma solução simples, fácil, certeira: nada. A marca Gracyovos não passa de uma criação fictícia especialmente pensada para uma peça de publicidade.

A ação repercutiu positivamente entre os internautas, que elogiaram a boa "sacada" da campanha. "Estou chocada", brincou uma usuária do X. "Simplesmente a maior publi de todas", enalteceu mais uma pessoa. "Nada me preparou para esse negócio de Gracyosos", riu mais um internauta.

