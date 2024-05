A- A+

RAINHA DO POP Quando é o show da Madonna no Rio? Veja data, horário e como assistir ao vivo Rainha do pop se apresenta na Praia de Copacabana

Não se fala em outra coisa. Madonna já está no Brasil para apresentar aquele que promete ser o maior show de sua carreira, na Praia de Copacabana, no Rio. A artista chegou à capital fluminense na última segunda-feira (29) e irá realizar o último show de sua Celebration Tour. A expectativa é que a rainha do pop reúna mais de 1,5 milhões de pessoas na apresentação.

A estrela americana promete mais de 2h de show, com um setlist repleto de sucessos de todos os seus discos. O show que já foi visto por quase um milhão de pessoas e rendeu R$ 1 bilhão aos cofres da chamada Material Girl.

O show contará com transmissão ao vivo na TV e no streaming, e será inteiramente gratuito para os fãs da artista. Confira os destalhes da apresentação:

Quando

Madonna irá se apresentar no sábado, 4 de maio.

Onde

O show acontecerá na Praia de Copacabana, na altura do Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio.

Horário

A apresentação está prevista para começar às 21h45.

Como assistir

O público que não puder passar pelas areias de Copacabana poderá assistir ao show no conforto de sua casa. A apresentação contará com transmissão na TV e no streaming. Veja onde assistir:

TV aberta: Globo, logo após "Renascer"

TV por assinatura: Multishow, após "TVZ especial Madonna"

Streaming: Globoplay (com o sinal aberto)

Kenya Sade e Marcos Mion comandam a transmissão da Globo, Multishow e Globoplay. Para os dois últimos, Marcus Majella e Laura Vicente mostram os bastidores.

