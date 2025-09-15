A- A+

Quando estreia "A fazenda" 2025? Saiba horário e onde assistir O reality está na sua 17ª edição

" A fazenda" 17 estreia nesta segunda-feira (15) com a divulgação do elenco oficial. Esta edição contará com 24 participantes e prêmio de R$ 2 milhões. Saiba horário e onde assistir ao programa.

Que horas começa A Fazenda 2025?

A Fazenda 2025 começa nesta segunda-feira (15) e vai ao ar ao vivo às 22h30.

Onde assistir 'A fazenda' 2025

O reality será exibido na TV aberta pela Record e também poderá ser assistido 24 horas no PlayPlus, plataforma de streaming da emissora.



Quem são os participantes de 'A fazenda' 2025?

A lista completa com os 24 participantes de "A fazenda" 17 será divulgada apenas na estreia do programa.

