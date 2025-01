Quando estreia o BBB 25? Veja data e tudo o que sabemos sobre a nova edição

A- A+

Faltam poucos dias para a tão aguardada estreia da nova edição do “Big Brother Brasil”, que em 2025 celebra suas 25 temporadas. O programa, sob o comando de Tadeu Schmidt, terá início no dia 13 de janeiro na TV Globo. Os participantes — divididos entre camarotes e pipocas — serão revelados nesta quinta-feira (9), trazendo como grande novidade deste ano as entradas em duplas na casa mais vigiada do Brasil.

Na dinâmica inédita na história do programa, as duplas devem ter algum laço pessoal: melhores amigos, casais, irmãos, parentes ou até mesmo uma avó e neto. A interação promete ser intensa, mas a emissora ainda não revelou se as duplas competirão juntas até o fim ou se serão separadas em algum momento da disputa. Apesar da mudança, a divisão entre os grupos Pipoca e Camarote (respectivamente, desconhecidos e celebridades), criada na edição de 2020, segue firme.





A dinâmica do confinamento em duplas, no entanto, traz uma peculiaridade: apesar de jogarem juntos, apenas um participante levará o prêmio final. O BBB 25 também trará dinâmicas já consagradas, como o Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha.

Atualmente, todos os participantes já foram isolados e estão privados de contato externo. De acordo com o cronograma estabelecido pela produção, os pipocas entraram no hotel entre os dias 4 e 5 de janeiro, enquanto os Camarotes foram confinados entre os dias 5 e 6.

Estreia marcada e dinâmica em duplas

Tadeu Schmidt no comando e novas atrações

Tadeu Schmidt segue como apresentador principal do BBB, mantendo sua parceria com o programa até 2027. Com sua saída recente da Globo, Boninho, que comandava o reality desde 2002, passa o bastão para Rodrigo Dourado, que assume a direção de gênero. Enquanto isso, a equipe da #RedeBBB ganha reforços:

Giovanna Pitel, Ed Gama e Vitor diCastro apresentarão o Mesacast BBB no Multishow;

Beatriz Reis e Thiago Oliveira comandarão flashes do programa na TV Globo;

Gil do Vigor e Ceci Ribeiro serão os anfitriões do Bate-papo BBB, responsável pelas primeiras entrevistas dos eliminados.

Nessa edição é o Big Show que substitui A Eliminação, no Multishow. Sob o comando de Ana Clara, o programa irá ao ar ao vivo, com dinâmicas exclusivas e convidados, ampliando o debate sobre o que acontece dentro da casa.

Outra novidade é o retorno de Rodrigo Sant’Anna ao programa. O humorista, conhecido por personagens como Carol Paixão e Regina Célia, fará um quadro de humor durante a temporada, trazendo diversão ao longo da programação.

Decoração em comemoração aos 60 anos da TV Globo

O tema da decoração deste ano é “Fábrica dos Sonhos”, uma homenagem aos 60 anos da TV Globo. Os ambientes da casa foram inspirados nas histórias que a emissora contou ao longo das décadas.

Um dos quartos será de época, remetendo às novelas clássicas, enquanto o quarto do líder trará elementos exclusivos, como uma poltrona personalizada.

