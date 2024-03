"Quando Eu Era Criança": podcast pernambucano apresenta profissões para o público infantil

A- A+

O podcast pernambucano “Quando Eu Era Criança” estreia nesta quinta-feira (21), nas principais plataformas de streaming. Voltado ao público infantil, o projeto apresenta diferentes profissões aos pequenos ouvintes.

Com episódios de 15 a 20 minutos, lançados nas segundas e quintas-feiras, o programa reúne entrevista com 40 profissionais que atuam em áreas diversas, como cozinha, veterinária, redes sociais, política, artes visuais e futebol. Eles falam sobre a rotina de trabalho e lembram de suas infâncias.

Roteirizado e dirigido por Filipe Carvalho e Márcio Andrade, o podcast tem apresentação dos atores Andréa Veruska e Wagner Montenegro. Entre os convidados desta temporada, estão nomes como o DJ Dolores, a tiktoker Bruna Pinheiro, a influenciadora digital Milenna Gomes e o ator Márcio Fecher.

A produção tem a assinatura da Combo Multimídia e da Margente Filmes, com incentivo do Funcultura. As gravações foram realizadas pela produtora Falante Áudio e, na equipe, estão envolvidos nomes como os da produtora Pollyanna Melo e o da pesquisadora Karinë Ordonio.



