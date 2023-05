A- A+

Cinema "Quando falta o ar", documentário pré-selecionado ao Oscar, tem pré-estreia em Jaboatão e no Recife Neste sábado (6), às 19h30, filme das irmãs Ana e Helena Petta será exibido no Cinema da Fundação

O documentário “Quando falta o ar”, vencedor do Festival É Tudo Verdade e pré-selecionado ao Oscar deste ano, chega aos cinemas na próxima semana. Antes disso, o filme ganha duas sessões de pré-estreia em Pernambuco, sendo a primeira nesta sexta-feira (5), às 14h, na faculdade de medicina Tiradentes-Afya, em Jaboatão dos Guararapes.



O longa-metragem também pode ser visto no sábado (6), às 19h30, na sala Museu do Cinema da Fundação, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife. Após a exibição, haverá um debate com participação da diretora Ana Petta, do roteirista e montador Paulo Celestino, da agente comunitária de saúde Conceição de Maria e da médica Rafaela Pacheco.

Com direção das irmãs Ana e Helena Petta, o documentário acompanha a rotina sobrecarregada dos profissionais que estavam na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19, com foco nas mulheres com atuação no SUS.



“Quando falta o ar” foi filmado nas cidades de São Paulo, Recife, Pará e Salvador. Na capital pernambucana, o local de gravação foi na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Morro da Conceição, na Zona Norte.



