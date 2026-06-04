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SHOWS Quando fole e poesia se encontram: Mestre Gennaro e Banda de Pau e Corda na Caixa Cultural Recife Série de shows reúne duas importantes expressões da nossa cultura em celebração à força, à memória e às múltiplas paisagens da música nordestina

O mês de junho começa com um encontro que foi maturado pelo próprio tempo. Desta quinta (4) a sábado (6), e na próxima semana (10 a 12), a Caixa Cultural Recife recebe Mestre Gennaro e Banda de Pau e Corda para uma temporada que aproxima duas trajetórias fundamentais da música popular nordestina.

De um lado, um dos grandes nomes da sanfona e do forró. Do outro, um grupo que transformou a canção nordestina em território de afeto, poesia e identidade cultural. Juntos, eles apresentam um espetáculo em que repertórios, histórias e gerações se cruzam no mesmo palco.

As sessões desta sexta (5) e do dia 10 de junho contarão com intérprete de Libras e bate-papo com os artistas após a apresentação.

Caminhos que se encontram

Embora se conheçam desde os anos 1980, foi apenas nos últimos anos que Mestre Gennaro e os integrantes da Banda de Pau e Corda passaram a dividir projetos com maior frequência. A aproximação aconteceu por meio de apresentações e iniciativas como o projeto “Cantoria Agreste” – com Gennaro, Sérgio Andrade (Banda de Pau e Corda), Marcelo Melo (Quinteto Violado) e João Neto – todos ligados à tradição da canção nordestina.

Para Sérgio Andrade, fundador da banda, a parceria carrega uma dimensão afetiva e simbólica. “Fazer esse show com ele é um prazer redobrado, porque além de ser uma figura amiga, muito amiga, de muitos anos, ele também é uma referência nessa era do forró”, afirma.

Gennaro também guarda lembranças antigas da banda. Ele conta que assistiu ao primeiro show do grupo em São Paulo (SP), quando ainda integrava a formação de Marinês. “Fiquei muito impressionado. Tocando muito bem, cantando bonito, com músicas lindíssimas”, recorda. “É muito bom tocar junto com eles. Eu me sinto muito feliz, é uma alegria muito grande estar junto com a Banda de Pau e Corda.”

Dois sotaques da mesma música

O espetáculo parte justamente das diferenças que ajudaram a construir a riqueza sonora do Nordeste. Segundo Sérgio Andrade, o público verá em cena duas expressões que sempre coexistiram na cultura da região.

“Esse show vai mostrar duas vertentes da música nordestina. Uma através da musicalidade de Gennaro, aquele forró autêntico mesmo, aquela sanfona bem autêntica. E a outra vertente seria o show da Banda de Pau e Corda, que tem o viés mais poético”, explica.

Mas, a proposta não é apresentar universos separados. Pelo contrário. Durante a apresentação, os artistas invadem os repertórios uns dos outros, revelando afinidades que nem sempre aparecem à primeira escuta.

A sanfona passeia pelas canções da banda; as vozes e cordas do grupo acolhem clássicos do forró. O resultado é um diálogo entre tradição popular e elaboração poética, sem fronteiras rígidas.

Um repertório de encontros

No roteiro do show, canções que marcaram a trajetória dos dois artistas. Mestre Gennaro revisita sucessos de sua carreira, incluindo músicas eternizadas nos tempos de Trio Nordestino – como “Neném Mulher” – e clássicos ligados ao universo de Luiz Gonzaga.

Já a Banda de Pau e Corda leva ao palco composições que atravessam décadas de história, como “Flor d’Água”, “Vivência”, “Areia” e “Esperança”. Há ainda espaço para reverências a mestres que ajudaram a desenhar o cancioneiro nordestino, como Dominguinhos, Anastácia, Marinês e Sivuca.

O que se vê em cena é uma rara travessia entre universos que sempre caminharam lado a lado: o forró de terreiro e a canção de feição poética, reunidos pela mesma matéria-prima — a alma nordestina.

SERVIÇO

Show de Mestre Gennaro e Banda de Pau e Corda

Quando: Sexta (4) a sábado (6); e 10 a 12 de junho de 2026 (*Sessões de 5 e 10 de junho com intérprete de Libras e bate-papo com os artistas após show)

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes Caixa e casos previstos em lei)

Informações: (81) 3425-1905 / Site da Caixa Cultural

Instagram: @caixaculturalrecife / @bandadepauecorda / @mestregennaro

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