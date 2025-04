Quando Odete Roitman vai aparecer em 'Vale tudo'? Vilã é apenas citada nos primeiros capítulos

A- A+

Lembrada como uma das maiores vilãs de todos os tempos na teledramaturgia brasileira, Odete Roitman não participa dos primeiros capítulos de “ Vale tudo”. Antes vivida por Beatriz Segall no clássico de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a personagem — apesar de ter seu nome evocado várias vezes — só iria dar as caras depois de mais de um mês de exibição. Agora no remake escrito por Manuela Dias, já interpretada por Débora Bloch, não será diferente.

A personagem irá aparecer pela primeira vez no capítulo 24, segundo a TV Globo, coincidindo ainda com as festividades dos 60 anos da emissora. A data de exibição deste capítulo está marcada para o dia 26 de abril.

Apesar disso, alguns spoilers sobre a chegada da empresária má já estão nas redes após um clipe com imagens ser publicado pela Globo.





Quem matou Odete Roitman?

Há quem diga que a personagem é a vilã das vilãs, a maior megera da teledramaturgia brasileira. Fato é que Odete Roitman aprontou um tanto em "Vale tudo" — mas não teve final feliz. Há poucas semanas do término da novela, a personagem, interpretada por Beatriz Segall, foi morta a tiros e o mistério sobre a autoria do crime parou o país. Só se falava em " quem matou Odete Roitman?" em dezembro de 1988.

Na nova versão, a autora Manuela Dias garante que Odete também não resiste até o fim da novela. Mas a responsável pelo crime não será mais Leila (no passado, Cássia Kis, agora Carolina Dieckmann), mulher de Marco Aurélio (Reginaldo Faria em 1988; Alexandre Nero em 2025).

— Eu vou matar Odete Roitman, isso é um fato — disse Manuela, em entrevista ao "Fantástico" na véspera da estreia da novela. —E acho que já sei quem vai matar. Descobri isso tem umas duas semanas. Mas é um segredo, não falei nem em voz alta. Nem com a minha equipe, nem nada. Só falei: 'Descobri quem vai matar Odete'.

Quem foi Odete Roitman?

Dona do grupo TCA, a milionária era uma mulher racista, classista, que detestava o Brasil. Vivia na Europa e, quando chegava ao Brasil para visitar a família e dar uma olhada nos negócios, não sobrava pedra sobre pedra. Irmã de Celina (Nathália Timberg) e mãe da alcoolista Heleninha (Renata Sorrah) e Afonso (Cássio Gabus Mendes), ela fez de tudo pra influenciar na vida amorosa dos dois. Sua grande aliada foi Maria de Fátima (Gloria Pires), alpinista social que, para subir na vida e casar com o herdeiro da TCA, se aliou á megera, e topou armar a separação da mãe, Raquel (Regina Duarte), de Ivan (Antonio Fagundes), para que ele se casasse com Helena. No combinado com Odete, também prometeu convencer Afonso a deixar o Brasil e se estabelecer, em definitivo, em Paris.

No remake, além de Débora para o papel de Odete, foram escalados Paolla Oliveira para viver Heleninha, Malu Galli para Celina, Humberto Carrão para Afonso, Bella Campos para Fátima, Taís Araujo para Raquel e Renato Goés para Ivan.

