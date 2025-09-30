A- A+

TELEVISÃO Quando Odete Roitman vai morrer? Mistério de "Vale tudo", que parou o país em 1989, será reeditado Revelação da identidade do assassino só deve ser revelada no capítulo final do folhetim

Assim como em 1988/1989, Odete Roitman é uma das personagens mais populares do remake de “Vale tudo”.



Mesmo já sabendo o destino desta, que se tornou a vilã mais emblemática da teledramaturgia brasileira, parte do público chega a torcer para que a personagem de Debora Bloch — vivida por Beatriz Segall na versão original — escape do assassinato misterioso. Mas não há torcida que impeça a volta da pergunta “quem matou?”.

No remake, o capítulo da morte de Odete está previsto para ir ao ar no dia 6 de outubro. A identidade do assassino só deve ser revelada no capítulo final do folhetim. Mas, segundo uma pesquisa do Datafolha, divulgada na noite de quarta-feira (17), apenas 4% do público quer que ela seja realmente assassinada. A maioria prefere que a personagem fique pobre (47%) ou seja presa (35%).





Na versão original, antes do capítulo em que a vilã é assassinada, cenas mostraram conflitos da presidente da TCA com vários personagens da trama, como Maria de Fátima (Gloria Pires), César (Carlos Alberto Riccelli) e Heleninha (Renata Sorrah). Na trama original, Leila tem uma crise de ciúmes e segue Marco Aurélio (Reginaldo Faria) até o apart hotel onde Odete se encontrava com César, imaginando que o marido tinha um caso com Fátima.



Ao chegar ao local, onde Odete confrontava Marco Aurélio sobre desvios em sua empresa, Leila toma o revólver do vilão e atira num volto atrás da porta, imaginando ser Fátima, e só depois percebe ter matado Odete.

Autor da trama com Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Gilberto Braga contou que o assassino original não seria Leila, mas o final foi mudado após um vazamento de roteiro. Dessa forma, foram gravados diferentes finais para o assassinato, e apenas os autores e uma equipe pequena sabiam qual deles iria ao ar, até o momento da exibição.

Veja também