Show Quanto custa o ingresso para um show da Beyoncé nos EUA? Fãs criticam empresas como a Ticketmaster e StubHub e nova prática de preços dinâmicos que faz com que valor dos bilhetes possa subir ou cair de acordo com a demanda

Tanaka Paschal, de 43 anos, estava animada por levar o filho ao último show da turnê "Cowboy Carter", de Beyoncé, no sul da Califórnia, neste mês.

Eles haviam perdido a turnê mundial "Renaissance" dois verões antes, quando os ingressos esgotaram tão rápido que alguns fãs se aventuraram no exterior para assistir a um show.

"Achei que não conseguiria mais vê-la, então aproveitei", disse ela.

Paschal comprou um par de ingressos de pista por cerca de US$ 900. Mas, como muitas outras pessoas, logo se arrependeu um pouco.

Nas semanas seguintes, ela viu o preço de ingressos semelhantes cair centenas de dólares, depois aumentar e cair novamente. "É frustrante", disse ela. "Da próxima vez, vou esperar até o dia."

Quando os ingressos para grandes turnês de artistas como Lady Gaga, The Weeknd, Kendrick Lamar e SZA começam a ser vendidos, normalmente o fã pensa que precisa agir rápido nas pré-vendas, ou ficará de fora.

A maioria, senão todos, os ingressos costumam esgotar rapidamente, com assentos privilegiados surgindo em plataformas de revenda como a StubHub ou no próprio mercado secundário da Ticketmaster a preços inflacionados.

(Os fãs que esperavam ver a turnê Eras de Taylor Swift nem tiveram a chance de participar da pré-venda geral: todos os ingressos já estavam esgotados.)

Mas na turnê de Beyoncé, as coisas foram diferentes: os ingressos mudaram durante a pré-venda, e uma olhada nos mapas de assentos nas páginas da Ticketmaster revelou não apenas muitos pontos rosas indicando ingressos de revenda, mas também muitos pontos azuis representando assentos disponíveis que não haviam sido comprados. E esses preços estavam mudando notavelmente.

As reclamações se acumularam em artigos de notícias e em várias plataformas de mídia social. Ingressos comprados por US$ 700 inicialmente, apareceram a US$ 200 semanas depois.

Um ingresso comprado por US$ 1.300 caiu para US$ 800; ingressos custaram US$ 380, depois metade disso.

"A pré-venda do Beehive foi uma farsa", disse Rosalyn Davis, 31, de Los Angeles, referindo-se à disponibilidade antecipada para membros do fã-clube. Ela disse que comprou seu ingresso por US$ 541, mas viu os mesmos bilhetes por US$ 330 algumas semanas depois.

Em entrevistas na semana passada, espectadores se aglomeravam no SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia, como Davis lembrou — muitas vezes com horror — esperando em uma fila de pré-venda e observando os preços oscilarem vertiginosamente em tempo real.

Ou respirando aliviados ao garantir ingressos, apenas para testemunhar o valor de seu investimento despencar.

"Cheguei a um ponto em que não vou mais competir na pré-venda", disse Annie Rodriguez, que pagou cerca de US$ 860 pelo seu ingresso (assento perto dela chegaram a US$ 500).

"Como alguém que se inscreve na pré-venda para garantir um lugar, você espera que o artista seja gentil com seus verdadeiros fãs."

Rodriguez é uma veterana frequentadora de shows e distribui a culpa. Ela cita os "preços dinâmicos", os valores que mudam de acordo com a demanda, o que levou a ingressos de US$ 5 mil para Bruce Springsteen e deixou muitos fãs irritados.

O Oasis disse que não sabia que os preços dinâmicos estavam sendo usados para a venda antecipada de sua turnê de reunião em setembro, quando os fãs reclamaram dos carrinhos que dobraram de preço. A Ticketmaster nega que os preços dinâmicos estivessem em jogo.

Representantes de Beyoncé, Ticketmaster e da promotora de shows Live Nation não responderam aos pedidos de comentário sobre os preços de "Cowboy Carter".

Mas os fãs rapidamente culparam as duas empresas, cuja fusão passou a ser alvo de escrutínio adicional por legisladores federais após o desastre de Swift, dois anos atrás.

Em maio passado, o Departamento de Justiça processou a Live Nation Entertainment, pedindo a um tribunal que dissolvesse a empresa sob alegações de que ela mantém ilegalmente um monopólio na indústria do entretenimento ao vivo.

Os fãs estão menos propensos a apontar o dedo para seus artistas favoritos: "Eu não falo mal da rainha", disse Rodriguez. Os fãs extasiados que lotaram a SoFi estavam, em grande parte, vestidos com suas melhores roupas "Cowboy Carter": chapéus de cowboy brilhantes, jeans com joias e faixas.

Tanto a StubHub quanto a vendedora de ingressos SeatGeek afirmaram que os preços médios dos ingressos para a turnê "Cowboy Carter" estão abaixo dos da "Renaissance World Tour", mas talvez não tanto quanto as pessoas imaginam.

Um anúncio da SeatGeek no Instagram anunciou ingressos para Beyoncé com "até 30% de desconto" em 29 de abril, com a letra miúda acrescentando:

"Preços dos ingressos definidos pelo vendedor". A Billboard noticiou esta semana que os cinco shows da estrela na SoFi arrecadaram US$ 55,7 milhões com a venda de 217 mil ingressos.

O preço médio dos ingressos vendidos para a turnê "Cowboy Carter" em todas as paradas na StubHub é de cerca de US$ 295, uma queda ligeira em relação aos US$ 320 da "Renaissance".

A SeatGeek afirmou que o preço médio da turnê mais recente caiu cerca de 15% em comparação com a "Renaissance".

As quedas tendem a ser mais acentuadas em mercados onde um artista faz vários shows. O custo médio de um ingresso em Los Angeles era de US$ 195, informou a StubHub, com um valor de "entrada" de cerca de US$ 50.

No Estádio Northwest, perto de Washington, onde ela tem dois shows agendados para julho, a SeatGeek disse que o preço médio de revenda dos ingressos é muito mais alto — cerca de US$ 443.

“De modo geral, precificar ingressos para shows é extremamente difícil, muito mais difícil, eu diria, do que para ingressos de esportes, especialmente antes da venda”, disse Chris Leyden, diretor de marketing de categoria da SeatGeek, que, além de vender ingressos no mercado secundário, atua como vendedor principal para locais como o Estádio Northwest.

Os promotores frequentemente tentam precificar os ingressos de acordo com o valor real de mercado para atrair o máximo de dinheiro possível para os bolsos dos artistas e manter os revendedores afastados, disse Dan Runcie, fundador do Trapital, um grupo de pesquisa focado em música, mídia e entretenimento.

A venda de ingressos, disse Stephen Parker, da National Independent Venue Association, tornou-se "uma guerra entre plataformas multibilionárias" que "apontam o dedo umas para as outras sobre o que está dando errado enquanto os fãs perdem".

A queda nos preços da última turnê de Beyoncé, que deu início a uma série de três shows em Chicago na noite de quinta-feira, permitiu que pelo menos alguns fãs se sentissem vencedores.

Quando Lisa Williams, 45, do Condado de Monterey, entrou na fila de pré-venda da Ticketmaster, viu que os ingressos que queria para o SoFi custavam US$ 1.200 ou mais. Ela ficou de olho nos preços e, depois de algumas semanas difíceis no trabalho, sentiu que tinha direito a férias. Então, comprou um ingresso dois dias antes do show de 9 de maio, perto de onde estava procurando — por US$ 380.

"Eu queria que fossem mais baratos", disse ela. "Já se foram os dias em que gastávamos US$ 200 em ingressos de pista. Mas não há muito o que possamos fazer. Fico grata por ter conseguido no final e ainda por um preço menor."

