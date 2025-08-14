A- A+

Famosos Quanto custará a festa de Bruna Marquezine? Aniversário deve ter presença do ex, João Guilherme Atriz marcou comemoração na Ilha Fiscal, um dos cenários mais emblemáticos do Rio

Já é de conhecimento de muitos que Bruna Marquezine vai comemorar seu aniversário de 30 anos na próxima sexta-feira (15). A celebração, não por menos, será um festão na Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, um dos cenários mais emblemáticos do Rio de Janeiro, que já sediou bailes do Império e outros eventos pomposos.



O evento deve reunir cerca de 200 pessoas, incluindo amigos próximos como Sasha Meneghel, Xuxa, Sérgio Malheiros, Sophia Abrão, Angélica, Luciano Huck e (segundo alguns rumores) o ex-namorado, João Guilherme.

Para viabilizar o evento no local, é necessário alugar a ilha por, no mínimo, três dias: um para a montagem da estrutura, outro para a realização da festa e o último para a desmontagem. De acordo com o jornal Extra, a equipe que está organizando a festa de Marquezine já está no local pelo menos desde quarta-feira (13).

A locação da Ilha Fiscal, administrada pela Marinha e com autorização exigida do Exército, tem valor inicial estimado em R$ 75 mil. O espaço é conhecido pelo valor histórico e pelo impacto visual, sendo um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e apreciado por sua arquitetura imponente.





Além disso, a atriz arca com outros custos, como decoração, buffet, som e iluminação. Segundo o Extra, o custo total da festa é estimado em R$ 1 milhão, somando todos os serviços contratados.

A festa de 30 anos de Marquezine promete estar entre os eventos mais luxuosos do ano. As comemorações, na verdade, iniciaram no próprio dia 4 de agosto, verdadeira data do aniversário da atriz. Ela reuniu familiares e amigos próximos para um jantar reservado no Rio de Janeiro. Depois, já nesta semana, ela preparou uma outra festa, dessa vez com a presença de nomes como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Juliette Freire.

