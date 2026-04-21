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BBB 26 Quanto ganham o segundo e o terceiro lugar no BBB 26? Campeão da edição leva valor milionário para casa após aumento considerável em relação à último ano

O BBB 26 vai pagar o valor mais alto de sua história para o grande vencedor, que será anunciado na noite desta terça-feira, 21.

A disputa está entre Ana Paula, Milena, Juliano Floss. O primeiro colocado vai ganhar nada menos do que R$ 5,4 milhões, sem contar prêmios e brindes acumulados durante a edição e um carro híbrido no valor de R$ 200 mil, em uma ação de patrocinador.



Mas e os outros dois finalistas? Para o segundo e o terceiro colocado, não houve aumento: os brothers vão ganhar o mesmo que Guilherme e João Pedro ganharam no BBB 25.



Quanto ganham o segundo e terceiro lugar do BBB 26?

Desde 2010, o valor pago ao vice-campeão do BBB 26 e ao terceiro colocado será, respectivamente, R$ 150 mil e R$ 50 mil.



Quanto cada finalista já faturou?

Ana Paula

A jornalista ganhou R$ 50 mil em dinâmicas do Big Fone e do Ganha-Ganha no programa e foi contemplada com um apartamento de R$ 270 mil por chegar a final do BBB 26.



Tia Milena

A mineira ganhou R$ 30 mil em dinâmicas no programa e garantiu um apartamento avaliado em R$ 270 mil por ser uma das três finalistas do reality show.



Juliano Floss

O dançarino foi vencedor da Prova do Finalista e garantiu um carro 0 km, avaliado em R$ 190 mil, além de um apartamento de R$ 270 mil por compor o top 3 da edição e de R$ 30 mil em provas ao longo da edição.

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