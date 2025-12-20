A- A+

música Quanto Mariah Carey ganha a cada Natal? Saiba tudo sobre a receita milionária da diva 'All I want for christmas is you', lançada em 1994, segue nas paradas de sucesso ano após ano

Música obrigatória nas playlists natalinas ao redor do mundo desde 1994, quando foi lançada, "All I want for christmas is you", de Mariah Carey, segue nas paradas de sucesso ano após ano, o que significa que ela rende milhões de dólares anualmente em royalties para a diva americana de 56 anos.

De acordo com a Forbes, esse número é de 2,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 13,7 milhões). O The New York Post fala em 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,5 milhões).

Isso somado aos 60 milhões de dólares (R$ 330 milhões) que a cantora, compositora e produtora recebeu incialmente, logo que a música foi lançada, há 31 anos.

Considerando a somatória do valor inicial com o acréscimo anual, Mariah já arrecadou, até hoje, com "All I want for christmas is you", cerca de R$825milhões. Isso falando somente dos royalties da música, sem considerar o que ela ganha com reedições e regravações da música, produtos de merchandising, shows temáticos e etc.

