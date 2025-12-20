Sáb, 20 de Dezembro

música

Quanto Mariah Carey ganha a cada Natal? Saiba tudo sobre a receita milionária da diva

'All I want for christmas is you', lançada em 1994, segue nas paradas de sucesso ano após ano

Foto: Reprodução Instagram

Música obrigatória nas playlists natalinas ao redor do mundo desde 1994, quando foi lançada, "All I want for christmas is you", de Mariah Carey, segue nas paradas de sucesso ano após ano, o que significa que ela rende milhões de dólares anualmente em royalties para a diva americana de 56 anos.

De acordo com a Forbes, esse número é de 2,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 13,7 milhões). O The New York Post fala em 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,5 milhões).

Isso somado aos 60 milhões de dólares (R$ 330 milhões) que a cantora, compositora e produtora recebeu incialmente, logo que a música foi lançada, há 31 anos.

Considerando a somatória do valor inicial com o acréscimo anual, Mariah já arrecadou, até hoje, com "All I want for christmas is you", cerca de R$825milhões. Isso falando somente dos royalties da música, sem considerar o que ela ganha com reedições e regravações da música, produtos de merchandising, shows temáticos e etc.

