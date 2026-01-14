Quanto 'O Agente Secreto' já arrecadou em bilheteria?

A- A+

O Agente Secreto está tendo uma carreira bem sucedida nas bilheterias brasileiras e internacionais. Segundo a Comscore, o longa de Kleber Mendonça Filho já faturou mais de R$ 27,7 milhões (cerca de US$ 5 milhões na cotação atual) apenas em território nacional.

A bilheteria internacional do filme já chega a US$ 4,6 milhões (cerca de R$ 24,7 milhões), de acordo com dados do site Box Office Mojo.

A soma total de arrecadação de O Agente Secreto está perto de US$ 10 milhões, ou seja, em torno de R$ 52,2 milhões na cotação atual.

No último domingo (11) tanto O Agente Secreto quanto Wagner Moura, protagonista do longa, venceram o Globo de Ouro. O filme acumula uma série de indicações à premiações em todo mundo e recentemente venceu o Critic1's Choice Awards.

Estes eventos antecedem o Oscar, que acontece no dia 15 de março, em Los Angeles. Os indicados de cada categoria da premiação ainda não foram divulgados.



