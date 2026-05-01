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SÉRIES Quanto os atores ganham por "Friends" ainda hoje? Atriz Lisa Kudrow revela valores A intérprete de Phoebe da série falou sobre como o elenco principal é remunerado

A atriz Lisa Kudrow, conhecida pelo seu personagem Phoebe Buffay, da série de televisão americana "Friends", revelou como recebe valores por reprodução da obra até hoje.



Segundo ela, cada um dos atores do elenco principal recebe, por ano, cerca de 20 milhões de dólares, ou R$ 99.420.000. A artista falou sobre os valores em entrevista ao jornal Times of London, quando também expôs roteiristas da série sobre atitudes que considerou "coisas maldosas".

A atriz também falou sobre como mudou a sua relação com este trabalho depois que o colega Matthew Perry foi encontrado morto em 2023, caso que acabou com médicos condenados por fornecer cetamina ao ator.



Como foi contado pelo próprio ator em sua autobiografia, ele enfrentava uma luta de décadas contra a dependência de drogas, incluindo alguns dos anos que esteve no ar em "Friends".





Lisa Kudrow, mais conhecida por ter feito a Phoebe em "Friends", é formada em Biologia pela Vassar College, nos Estados Unidos — Foto: Instagram

— Depois da morte de Matthew, reassisti à série. Antes, eu só via o que tinha feito de errado, mas, pela primeira vez, apreciei verdadeiramente o quão brilhante ela era — contou ela, que também relembrou a cobrança que era feita nos bastidores: — Se você errasse uma fala ou não conseguisse a reação esperada, a pressão era enorme. Era intenso.

"Friends" durou entre 1994 e 2004, e tem fãs assíduos até hoje. Nos últimos anos, o elenco principal gravou um reencontro, ainda com Perry vivo. Sobre o que considerou maldades da equipe de roteiristas, que tinha entre 12 e 15 pessoas, ela ressaltou que tinha estratégias para não se preocupar com isso.





— Definitivamente havia coisas maldosas acontecendo nos bastidores. Não esqueça que estávamos gravando na frente de uma plateia ao vivo de 400 pessoas, e se você errasse uma das falas desses roteiristas ou se ela não tivesse a resposta perfeita, eles podiam dizer algo como: 'Será que a vadia não sabe ler? Ela nem está tentando. Ela f**** com a minha frase'. Podia ser brutal. Mas esses caras, e eram majoritariamente homens ali, ficavam sentados até as 3 da manhã tentando escrever o programa, então minha atitude era: 'Digam o que quiserem sobre mim pelas costas, porque aí não importa' — contou ela.

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