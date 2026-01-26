A- A+

O diretor Oliver Laxe causou polêmica na última semana ao fazer comentários contra o Brasil no Oscar. O diretor de Sirât, que concorre à categoria de Melhor Filme Internacional ao lado de O Agente Secreto, deu a entender que o prêmio contava com muitos votantes brasileiros - o que não é a realidade.

Em um programa espanhol na última quinta-feira (22) o diretor ironizou a participação do Brasil na premiação: "Na Academia há muitos brasileiros, nós gostamos muito deles, mas eles são ultranacionalistas. Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele".

Entretanto, essa informação não condiz com a realidade. Apesar de Laxe afirmar que há uma grande quantidade de brasileiros votantes no Oscar, a verdade é um pouco diferente.

Como se tornar um votante no Oscar

A maneira mais "comum" e conhecida para integrar o quadro de votantes do Oscar é a partir de uma indicação à premiação. Apesar de ter concorrido a uma categoria, o artista pode não aceitar participar do grupo.

Tanto os indicados quanto os vitoriosos de cada uma das categorias são convidados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Apesar de ser a mais clássica forma de integrar o grupo, indicações ao Oscar não são a única forma de entrar no quadro de votantes. Caso dois membros façam uma recomendação de outro artista, o mesmo pode passar a entrar para a comunidade.

Quantos brasileiros votam no Oscar?

O comentário de Oliver Laxe levantou um questionamento: o Brasil estaria representado no Oscar com uma quantidade tão alta de votantes? A resposta é não.

No total, há cerca de 10.000 pessoas votantes na premiação. Desse valor, somente 63 artistas são brasileiros, o que equivale a algo em torno 0,6%. Ou seja, seria pouco provável que os eleitores tivessem, realmente, tanto poder de decisão.

Entre os votantes nacionais estão nomes como Alice Braga, Carlos Saldanha, Felipe Lacerda, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello, Kleber Mendonça Filho, Walter Salles e Wagner Moura, que concorre ao prêmio de Melhor Ator por seu papel em O Agente Secreto.

Confira quem são os brasileiros que votam no Oscar

Adriano Goldman, diretor de fotografia

Affonso Beato, diretor de fotografia

Alê Abreu, animador

Alice Braga, atriz

Andrea Barata Ribeiro, produtora

Anita Rocha da Silveira, diretora

Anna Muylaert, diretora

Anna Van Steen, maquiadora

Antonio Pinto, compositor

Bruno Barreto, diretor

Carlinhos Brown, compositor

Carlos Saldanha, animador

Carolina Markowicz, diretora

Daniel Filho, diretor

Daniel Rezende, montador

Emilio Domingos, documentarista

Fabiano Gullane, produtor

Felipe Lacerda, montador

Fernanda Montenegro, atriz

Fernanda Torres, atriz

Fernando de Goes, cientista de computação

Fernando Meirelles, diretor

Helena Solberg, diretora

Heloísa Passos, diretora

Ilda Santiago, curadora

Jefferson De, diretor

João Atala, documentarista

João Moreira Salles, documentarista

José Padilha, diretor

Karen Akerman, editora e produtora

Karen Harley, montadora

Karim Aïnouz, diretor

Kleber Mendonça Filho, diretor

Laís Bodanzky, diretora

Lula Carvalho, diretor de fotografia

Marcelo Zarvos, compositor

Maria Augusta Ramos, documentarista

Mauricio Osaki, diretor

Mauricio Zacharia, roteirista

Paula Barreto, produtora

Pedro Kos, documentarista

Petra Costa, documentarista

Renato dos Anjos, supervisor de animação

Rodrigo Santoro, ator

Rodrigo Teixeira, produtor

Sara Silveira, produtora

Selton Mello, ator e diretor

Sônia Braga, atriz

Vânia Catani, produtora

Vera Blasi, roteirista

Wagner Moura, ator

Waldir Xavier, engenheiro de som

Walter Salles, diretor

Gabriel Mascaro, diretor

Daniela Thomas, diretora

Eliza Capai, diretora

Giselle Abbud Manzur, executiva

Maria Carlota Bruno, produtora

Adrian Teijido, diretor de fotografia

Carlos Conti, designer de produção

Claudia Kopke, figurinista

Murilo Hauser, roteirista

Heitor Lorega, roteirista



