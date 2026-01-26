Quantos brasileiros votam no Oscar?
O diretor Oliver Laxe causou polêmica na última semana ao fazer comentários contra o Brasil no Oscar. O diretor de Sirât, que concorre à categoria de Melhor Filme Internacional ao lado de O Agente Secreto, deu a entender que o prêmio contava com muitos votantes brasileiros - o que não é a realidade.
Em um programa espanhol na última quinta-feira (22) o diretor ironizou a participação do Brasil na premiação: "Na Academia há muitos brasileiros, nós gostamos muito deles, mas eles são ultranacionalistas. Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele".
Entretanto, essa informação não condiz com a realidade. Apesar de Laxe afirmar que há uma grande quantidade de brasileiros votantes no Oscar, a verdade é um pouco diferente.
Como se tornar um votante no Oscar
A maneira mais "comum" e conhecida para integrar o quadro de votantes do Oscar é a partir de uma indicação à premiação. Apesar de ter concorrido a uma categoria, o artista pode não aceitar participar do grupo.
Tanto os indicados quanto os vitoriosos de cada uma das categorias são convidados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
Apesar de ser a mais clássica forma de integrar o grupo, indicações ao Oscar não são a única forma de entrar no quadro de votantes. Caso dois membros façam uma recomendação de outro artista, o mesmo pode passar a entrar para a comunidade.
Quantos brasileiros votam no Oscar?
O comentário de Oliver Laxe levantou um questionamento: o Brasil estaria representado no Oscar com uma quantidade tão alta de votantes? A resposta é não.
No total, há cerca de 10.000 pessoas votantes na premiação. Desse valor, somente 63 artistas são brasileiros, o que equivale a algo em torno 0,6%. Ou seja, seria pouco provável que os eleitores tivessem, realmente, tanto poder de decisão.
Entre os votantes nacionais estão nomes como Alice Braga, Carlos Saldanha, Felipe Lacerda, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello, Kleber Mendonça Filho, Walter Salles e Wagner Moura, que concorre ao prêmio de Melhor Ator por seu papel em O Agente Secreto.
Confira quem são os brasileiros que votam no Oscar
Adriano Goldman, diretor de fotografia
Affonso Beato, diretor de fotografia
Alê Abreu, animador
Alice Braga, atriz
Andrea Barata Ribeiro, produtora
Anita Rocha da Silveira, diretora
Anna Muylaert, diretora
Anna Van Steen, maquiadora
Antonio Pinto, compositor
Bruno Barreto, diretor
Carlinhos Brown, compositor
Carlos Saldanha, animador
Carolina Markowicz, diretora
Daniel Filho, diretor
Daniel Rezende, montador
Emilio Domingos, documentarista
Fabiano Gullane, produtor
Felipe Lacerda, montador
Fernanda Montenegro, atriz
Fernanda Torres, atriz
Fernando de Goes, cientista de computação
Fernando Meirelles, diretor
Helena Solberg, diretora
Heloísa Passos, diretora
Ilda Santiago, curadora
Jefferson De, diretor
João Atala, documentarista
João Moreira Salles, documentarista
José Padilha, diretor
Karen Akerman, editora e produtora
Karen Harley, montadora
Karim Aïnouz, diretor
Kleber Mendonça Filho, diretor
Laís Bodanzky, diretora
Lula Carvalho, diretor de fotografia
Marcelo Zarvos, compositor
Maria Augusta Ramos, documentarista
Mauricio Osaki, diretor
Mauricio Zacharia, roteirista
Paula Barreto, produtora
Pedro Kos, documentarista
Petra Costa, documentarista
Renato dos Anjos, supervisor de animação
Rodrigo Santoro, ator
Rodrigo Teixeira, produtor
Sara Silveira, produtora
Selton Mello, ator e diretor
Sônia Braga, atriz
Vânia Catani, produtora
Vera Blasi, roteirista
Wagner Moura, ator
Waldir Xavier, engenheiro de som
Walter Salles, diretor
Gabriel Mascaro, diretor
Daniela Thomas, diretora
Eliza Capai, diretora
Giselle Abbud Manzur, executiva
Maria Carlota Bruno, produtora
Adrian Teijido, diretor de fotografia
Carlos Conti, designer de produção
Claudia Kopke, figurinista
Murilo Hauser, roteirista
Heitor Lorega, roteirista