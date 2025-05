A- A+

Polêmica Após treta com nora de Angélica, Antonela Braga ganha 1 milhão de seguidores: "Tô muito feliz" Jovem influenciadora digital arrebanha 5,8 milhões de internautas no TikTok com publicações em que dá dicas de beleza, moda e maquiagem

De um dia para o outro, Antonela Braga ganhou um milhão de seguidores nas redes sociais. Desde que se envolveu, na última quarta-feira (7), numa polêmica com Duda Guerra — namorada de Benício Huck, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica —, os perfis na web da jovem influenciadora digital registram um crescimento repentino.

No TikTok, plataforma em que a carioca de 16 anos obtém mais sucesso, o número de seguidores saltou de 4,8 milhões para 5,8 milhões.

A adolescente, que usa as redes sociais para dar dicas de maquiagem e moda, comentou a "conquista" por meio de um vídeo publicado na noite da última quarta-feira (7).

Na postagem, ela mostrava como arrumaria o cabelo antes de ir para um compromisso — sim, esse é o tipo de conteúdo frequente nas redes da moça, que cursa o Ensino Médio.

"Acabei de passar o blush e penteei minha sobrancelha. Uma dica que sempre falo para vocês, e que vou falar de novo, porque tem muito seguidor novo... Inclusive, muito obrigada! Estou muito feliz", celebrou ela.

A treta entre Antonela Braga e Duda Guerra teve início durante uma viagem de influenciadores digitais a Gramado, no Rio Grande do Sul.

Na ocasião, Duda acusou a colega de tentar se aproximar de forma inapropriada do próprio namorado, Benício Huck.

De acordo com a nora de Angélica e Luciano Huck, Antonela teria solicitado seguir o dix de Benício, uma conta secundária, privada e mais reservada no Instagram, usada geralmente para compartilhar conteúdos pessoais apenas com amigos próximos.

Em vídeo publicado no Instagram, Duda afirmou que Benício, conhecido por ser discreto nas redes, enviou a ela um print com o pedido de Antonela.

"Eles não são amigos, não convivem, nunca se viram. A conta é fechada, voltada a pessoas do círculo íntimo dele", ressaltou a influenciadora de 16 anos, que conquistou apoio de seguidores nas redes sociais.

A resposta de Antonela veio por meio de um vídeo. Ela negou qualquer intenção amorosa e justificou o pedido para seguir Benício Huck como fruto de curiosidade profissional.

"O namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele também é muito conhecido, e eu trabalho com internet. Tenho interesse natural por figuras públicas. Assim como sigo o Cauã Reymond", declarou ela.

Antonela também relatou ter se sentido isolada por outras colegas durante a viagem. Ela citou diretamente os nomes de Liz Macedo e Júlia Pimentel, com quem chegou a produzir conteúdo.

Segundo ela, houve um "episódio constrangedor" no hotel em que estavam hospedadas, quando Duda a abordou de forma supostamente agressiva em um corredor.

"Ela veio me insultar na frente de todo mundo. Fiquei com medo. Ninguém me defendeu", afirmou.

Em outro trecho do vídeo, Antonela insinuou que a polêmica teria sido usada estrategicamente por Duda para se aproximar de influenciadoras mais populares.

"Ela aproveitou a situação para se aliar a quem dá mais engajamento", sugeriu. Duda, por sua vez, afirmou que a chamou de maneira discreta no corredor para que o tema não fosse alvo de "fofoca", como reforçou.

"Já soube de situações que a Antonela desrespeitou o relacionamento de outras meninas. Então, eu precisei me posicionar sobre isso. E eu decidi ir falar com a Antonela. O corredor (do hotel) é um espaço público. Não gritei e não coagi ela em nenhum momento", defendeu-se Duda.

Após a repercussão, Liz e Júlia também se manifestaram. Júlia informou que optou por se afastar de Antonela por "autoproteção", enquanto Liz confirmou que ambas decidiram não manter mais contato com a colega.

As declarações apenas ampliaram a exposição do caso e alimentaram a repercussão nas redes.

Angélica se manifesta

Uma das reações que mais repercutiram foi a de Angélica, sogra de Duda, que acabou envolvida na polêmica depois de curtir um comentário que citava sua nora como "erva daninha" e "barraqueira".

A apresentadora afirma que a tal curtida foi fruto de um erro cometido pela equipe que gerencia suas redes sociais.

Conhecida por manter uma postura reservada, a apresentadora fez questão de se posicionar em apoio à nora, destacando que, apesar de respeitar o espaço e as escolhas individuais, toda a família está enfrentando um momento difícil.

"Crescer nos dias de hoje, sob o olhar constante das redes sociais, é um grande desafio. A busca por aprovação imediata, os ataques feitos por perfis anônimos, a pressão para sempre parecer certo diante de tanta gente… Tudo isso pesa muito para quem ainda está em processo de formação. Por isso, além de esclarecer, quis aproveitar esse momento para reforçar um apelo: precisamos refletir juntos sobre os espaços que estamos criando na internet. A saúde mental dos nossos jovens depende disso. Como mãe e como alguém que vive há anos sob os holofotes, sigo preocupada e atenta. E quero transformar episódios como esse em oportunidades para promover conversas que realmente importem", afirmou.

Veja também