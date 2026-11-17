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FOTOGRAFIA Quarenta fotógrafos revelam diferentes Brasis em exposição na Casa Estação da Luz "Brasilidade II" reúne trabalhos de artistas de várias regiões do país e inaugura nesta quinta-feira (19),

O Brasil visto por 40 fotógrafos ganha óticas diversas na exposição "Brasilidade II", que abre ao público nesta quinta-feira (19), às 19h, na Casa Estação da Luz, em Olinda.

Reunindo artistas vinculados a fotoclubes associados à Confoto (Confederação Brasileira de Fotografia), a mostra propõe um percurso por diferentes aspectos da experiência brasileira, sem tentar enquadrar o país em uma representação definitiva.

As imagens transitam entre natureza e cidade, religiosidade e futebol, festas populares e instantes particulares.

Povos originários, expressões culturais e paisagens de diferentes regiões aparecem em composições que também exploram contrastes, cores, perspectivas e formas.

O resultado é um conjunto de narrativas visuais que evidencia a diversidade de referências e experiências que constituem o país.

A seleção dos trabalhos ficou a cargo de uma comissão formada por Angela Magalhães, Nadja Peregrino e Sandra Gonçalves, responsáveis também pela curadoria e pela expografia.

A proposta encontra ressonância em obras como "Macunaíma", de Mário de Andrade, e "Grande Sertão: Veredas", de Guimarães Rosa, referências literárias que desafiaram concepções fixas de identidade nacional ao incorporar diferentes matrizes culturais e vozes brasileiras.

Presidente da Confoto, Carlos Gandara destaca o alcance do projeto, que pretende ampliar a circulação da fotografia produzida no país também no exterior.

“Brasilidade é mais do que uma exposição. É um encontro de olhares, uma declaração de amor ao nosso país e uma celebração da identidade brasileira”, afirma.

Em sua segunda edição, o projeto também chama atenção para a atuação dos fotoclubes na formação de fotógrafos e na difusão da linguagem fotográfica.

Além de promover o intercâmbio de experiências, essas associações funcionam como espaços de experimentação e compartilhamento de conhecimentos, contribuindo para a circulação da produção visual brasileira.

A programação de abertura começa às 19h, com recepção dos convidados. Às 19h30, acontece a cerimônia oficial, com participação de Gandara e Clóvis Marchesin. O brinde está marcado para as 20h, e as atividades seguem até as 22h.

SERVIÇO

Brasilidade II – imagens de um país plural

Quando: quinta-feira (19), às 19h (abertura) / em cartaz até o dia 15 de dezembro

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo - Olinda-PE

Acesso gratuito

Instagram: @casaestacaodaluz

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