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TEATRO "Quaresma", monólogo premiado Janeiro de Grandes Espetáculos, retorna aos palcos Alexsandro Souto Maior, que estrela o solo dirigido por Quiercles Santana, conquistou o prêmio de Melhor Ator do festival em 2026

Inspirado em um clássico da literatura brasileira, o ator pernambucano Alexsandro Souto Maior sobe ao palco com “Quaresma”. O premiado monólogo volta a ser encenado nesta sexta-feira (10) e no sábado (11), às 20h, no Teatro Apolo.

A peça teatral é uma adaptação do livro “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, de Lima Barreto. Assinado por Souto Maior, o texto revisita a trajetória do emblemático personagem, um genuíno patriota, que defende seu país a todo custo.

Transitando entre humor, poesia e crítica social, o espetáculo traça paralelos entre o livro e o Brasil contemporâneo. A narrativa propõe reflexões sobre temas que ecoam na atualidade, como democracia, cidadania e intolerância.



Realizado pelo grupo Coletivo Operários de Teatro, “Quaresma” tem direção de Quiercles Santana. A equipe envolvida traz ainda Kleber Santana na trilha sonora original, desenho de luz de Luciana Raposo e Lane Luz assinando o desenho de corpo.

Em 2024, a montagem foi indicada ao prêmio de Melhor Espetáculo do 30º Janeiro de Grandes Espetáculos. O festival consagrou Alexsandro Souto Maior com o troféu de Melhor Ator.

Serviço:

Espetáculo “Quaresma”

Quando: sexta-feira (10) e sábado (11), às 20h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos por R$ 60 e R$ 30 (meia-entrada), via Sympla

Informações: (81) 98605-5515



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