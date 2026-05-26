"Quarta da Comédia" reúne três nomes do humor recifense em Boa Viagem
Flávio Andradde, Alex Alves e Marcílio Rodrigues dividem o palco no Bode do Nô
O restaurante Bode do Nô, em Boa Viagem, abre as portas para o riso com a “Quarta da Comédia”. Reunindo três nomes do humor pernambucano, o show de comédia stand-up ocorre nesta quarta-feira (27), a partir das 20h.
Flávio Andradde, conhecido da internet, do teatro e dos programas de TV, é o idealizador do espetáculo. Além dele, também sobem ao palco Alex Alves e Marcílio Rodrigues, artistas com experiência nas noites de humor do Recife.
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Durante o show, cada comediante apresenta seu próprio repertório, com estilos distintos. Os textos são autorais e inspirados em situações do cotidiano, buscando a identificação imediata do público.
Serviço:
“Quarta da Comédia”, com Flávio Andradde, Alex Alves e Marcílio Rodrigues
Quando: nesta quarta-feira (27), às 20h
Onde: Bode do Nô - Rua Dr. João Guilherme Pontes Sobrinho, 245, Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 40, no site Olha O Ingresso
Informações: (11) 96542-9696