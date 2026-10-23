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SÉRIE Quarta temporada de Lupin chega a Netflix nesta sexta-feira (23) Seriado chega com mais episódios e promete entregar alta qualidade para os fãs

Após três anos de espera, “Lupin” está de volta para sua quarta temporada na Netflix. Os novos episódios estreiam nesta sexta-feira (23), e darão continuidade à história do "ladrão cavalheiro” Assane Diop, que desafia a polícia, a elite francesa e não desonra seu código de ética.

Dessa vez, o plano, a princípio, não é tão mirabolante assim. Assane ainda está preso e não pretende voltar a ser Lupin, o ladrão. Interpretado por Omar Sy, o personagem só quer paz, reencontrar sua família no Senegal e provar a sua inocência.

Mas se a série fosse só sobre isso, ninguém assistiria. O plot-twist é que, na parte 4 do seriado, um outro criminoso divulga uma ameaça assinada em nome de "Arsène Lupin", - marca pessoal do personagem, anunciando que várias galerias de arte e museus serão roubados de forma simultânea pela França.

Arsene abre mão da sua quietude e vai atrás de quem está planejando o roubo que pode piorar a sua situação com a justiça e com o seu processo para ser inocentado.



Agora, todas suas técnicas para assaltar serão utilizadas para provar sua inocência, algo que se mostra extremamente difícil visto que todas as provas, incluindo um vídeo que o registra no local do crime, o colocam como suspeito número um.

Esperar sentado

Os três anos de espera para a quarta temporada deixaram fãs desesperançosos em relação à continuidade da produção. “Nossa mas demorou tanto que eu até esqueci. Vou ter que reassistir tudo", desabafou um fã no X. Entretanto, o tempo, de acordo com o ator, foi necessário para recalcular rota e não deixar o futuro do ladrão à deriva e raso.

Tesouro

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Omar Sy contou que é complicado ter em mãos uma série de grande sucesso:

“Precisávamos de novas aventuras e propor algo divertido e surpreendente, pois essa série é muito focada em surpresas. Por isso, levamos um tempo para encontrar o equilíbrio certo", contou.

E afirmar que a série é "de grande sucesso” não é exagero. Afinal as três temporadas anteriores acumulam no Rotten Tomatoes - site especializado em crítica de cinema e televisão - a marca de 98% de aprovação entre críticos profissionais.

Melhor?

A busca pela melhora não vem apenas em termos de qualidade, mas também em quantidade. No novo ano, "Lupin" eleva o nível ao lançar o maior número de episódios da história da série, totalizando oito capítulos.

O número representa três episódios a mais se comparado à temporada inaugural. Cada um será disponibilizado simultaneamente no catálogo da plataforma e terá que provar que quantidade e qualidade podem caminhar juntas.

Ator e idealizador

Para Omary Sy era mais que necessário honrar os passos bem dados das temporadas anteriores. Com esse intuito, o ator assumiu mais funções no projeto que o acompanha desde 2019, quando as gravações para o EP.1 foram iniciadas.

“Houve vários momentos nas temporadas anteriores em que me senti frustrado, porque as coisas que eu queria não acabavam na tela. Então, minha condição para continuar foi ter um pouco mais de voz nas decisões", contou o ator em entrevista à revista Variety.

Que horas?

O público poderá conferir a quarta temporada de "Lupin" por volta das quatro da manhã (de acordo com o horário de Brasília) desta sexta-feira (23). O horário, esquisito para muitos, é padrão de lançamentos tradicionais das produções originais da Netflix.

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