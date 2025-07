A- A+

CINEMA ''Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'' é a melhor chance do grupo nos cinemas; entenda Filme, que tem sessões de pré-estreia nesta quarta-feira (23), conta com Pedro Pascal e Vanessa Kirby no elenco

O tão aguardado ''Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'' chega aos cinemas brasileiros nesta quarta-feira (23) com sessões de pré-estreia, antecipando o lançamento do longa na quinta (24). A expectativa em torno do filme se deve aos fatos de ser a primeira história da Fase 6 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU na sigla em inglês) e marcar o retorno do grupo de heróis na telona. O que devemos esperar desse reboot?

Primeiros Passos

Nessa terceira versão cinematográfica do Quarteto Fantástico, não vamos acompanhar a origem dos superpoderes do grupo - que vem da exposição a radiação cósmica. Na trama, os heróis já são considerados os defensores da Terra e idolatrados pelos seus atos de bravura.

A chegada da arauta Surfista Prateada traz a mensagem de Galactus, conhecido como o Devorador de Mundos. Com uma ameaça desse nível, o Quarteto Fantástico pode ser forçado a trocar de universo? Sim.



A estética retrofuturista do filme é um indicativo que o grupo está longe do Universo Cinematográfico Marvel e o presidente do estúdio, Kevin Feige, já confirmou: ''Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'' foi realizado sem nenhuma referência a outros filmes do MCU.

Porém, a cena pós-crédito de ''Thunderbolts*'' revela uma aeronave no espaço com a logo (retrofuturista) do Quarteto Fantástico apontando que a resposta para o encontro entre os dois universos esteja no (final do) novo filme.

A Fase 6 terminará com ''Vingadores: Doomsday'' e ''Vingadores: Guerras Secretas'' em 2026 e 2027, respectivamente. Os lançamentos trouxeram Robert Downey Jr. (intérprete do Homem de Ferro na Marvel) como o Doutor Destino, principal vilão do Quarteto Fantástico, a aparição do personagem no novo longa-metragem pode acontecer. Vem aí?

Elenco estrelado

Os personagens que formam a família são o Reed Richards (Sr. Fantástico), Sue Storm (Mulher Invisível), Ben Grimm (O Coisa) e Johnny Storm (Tocha Humana). No novo Quarteto Fantástico eles serão interpretados, respectivamente, por Pedro Pascal (''The Last of Us''), Vanessa Kirby (''Missão: Impossível - Acerto de Contas''), Joseph Quinn (''Stranger Things'') e Ebon Moss-Bachrach (''O Urso'').

Completam o elenco o ator Ralph Ineson (''A Bruxa'') que faz o Galactus e Julia Garner (''Ozark'') interpretando a versão alternativa do Surfista Prateado, Shalla-Bal. ''Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'' é o primeiro longa-metragem com a aparição do robô H.E.R.B.I.E., dublado por Matthew Wood (''What If...?).

Adaptações

Resgatar o universo desses personagens é um caminho justo porque o Quarteto Fantástico é a primeira família da Marvel. Criada pelo escritor-editor Stan Lee e o ilustrador Jack Kirby, a primeira equipe de super-heróis de histórias em quadrinhos (HQs) publicados pela Marvel Comics estreou em ''The Fantastic Four #1'', em novembro de 1961. No entanto, em nenhuma circunstância a popularidade e prestígio do grupo nas revistas e desenhos animados foram alcançadas no cinema.

Com Chris Evans e Jessica Alba no elenco, ''Quarteto Fantástico'' (2005) e ''Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado'' (2007) levou ao cinema filmes desequilibrados entre humor e ação. Uma década depois, ''Quarteto Fantástico'' (2015) tentou um ar mais sombrio, protagonizado por Michael B. Jordan e Miles Teller, mas a arrecadação de US$ 167,9 milhões de dólares no mundo todo comprovou o fracasso. A bilheteria ficou longe até dos filmes anteriores - ambos ultrapassaram o valor de US$ 300 milhões.

No Rotten Tomatoes, um dos principais agregadores de críticas, ''Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'' tem 86% de aprovação. Os críticos que consideram o longa positivo indicam um acerto raro na franquia, mas somente indo nos cinemas para atestar se o filme é fantástico.



Confira o trailer:

