STREAMING ''Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'' ganha data para chegar no Disney+ A estreia na plataforma foi confirmada em um vídeo divulgado no YouTube

Lançamento mais recente da Marvel nos cinemas, ''Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'' já tem data para chegar ao streaming.

O longa, estrelado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, entrará no catálogo do Disney+ em 5 de novembro. A estreia na plataforma foi confirmada em um vídeo divulgado no YouTube.

De acordo com o Gizmodo, portal de tecnologia e cultura pop, o filme chegará à plataforma em edição especial em IMAX. O anúncio oficial deve ser feito nesta sexta-feira, 24, durante a SpaceCon, evento que acontece no Texas.

O Estadão entrou em contato com a assessoria da Disney para confirmar se esse lançamento acontecerá de forma simultânea no Brasil, mas, até o fechamento desta nota, não obteve resposta

Sinopse de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Lançado em julho nos cinemas brasileiros, Quarteto Fantástico: Primeiros Passos se passa em um universo paralelo aos outros filmes do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) e traz a Primeira Família da Marvel em um momento feliz de suas carreiras Além de serem os maiores heróis de seu mundo, eles estão prestes a ganhar um novo membro, filho de Reed/Sr. Fantástico (Pascal) e Sue/Mulher-Invisível (Kirby).

Essa felicidade, no entanto, é interrompida pela chegada da Surfista Prateada (Julia Gardner), que anuncia a iminente chegada de Galactus (Ralph Ineson), entidade cósmica que pretende devorar a Terra.

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos arrecadou US$521,8 milhões nas bilheterias mundiais, valor considerado baixo para a franquia da Marvel.

