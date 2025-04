''Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'' ganhou novo trailer com aparição de Surfista Prateada

A- A+

''Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'' ganhou um novo trailer e novo pôster nesta quinta-feira (17). O longa-metragem, que estreia nos cinemas brasileiros em 24 de julho de 2025, é um dos mais aguardados lançamentos do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) para este ano.

Confira o trailer:

Confira o pôster:

Esta terceira versão cinematográfica do Quarteto Fantástico, o primeiro grande grupo de heróis dos quadrinhos da Marvel, não vai focar na origem da equipe. A trama deste novo filme acontece numa Nova York retrofuturista de outro universo e, como podemos ver na nova prévia, conta com a aparição do icônico vilão Galactus e uma versão alternativa do Surfista Prateado.

O grande antagonista será interpretado por Ralph Ineson (''A Bruxa''), enquanto Julia Garner (''Ozark'') vai assumir o papel da Surfista. O elenco principal do novo Quarteto Fantástico é formando por Pedro Pascal (''The Last of Us''), Vanessa Kirby (''Missão: Impossível - Acerto de Contas''), Joseph Quinn (''Stranger Things'') e Ebon Moss-Bachrach (''O Urso'').

O novo trailer pode ter confirmado a expectativa do público em relação a aparição de Franklin Richards, filho de Reed e Sue, mas uma possível participação do Doutor Destino, um dos principais carrascos do grupo de heróis, interpretado por Robert Downey Jr. segue sendo um rumor.

''Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'' vai iniciar a Fase 6 do MCU, que terminará com ''Vingadores: Doomsday'' e ''Vingadores: Guerras Secretas'' em 2026 e 2027, respectivamente.

