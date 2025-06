Quarteto Fantástico, que estreia em julho, divulga trailer final com Galactus; assista

A- A+

Com estreia programada para o dia 24 de julho nos cinemas brasileiros, a Marvel divulgou, nesta quarta (25), o trailer final de "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos".



A produção começará a Fase 6 do MCU, que terminará com Vingadores: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas em 2026 e 2027, respectivamente. Os filmes trazem Robert Downey Jr., que interpretou o lendário Homem de Ferro na Marvel, como o vilão Doutor Destino, principal algoz do Quarteto.



No novo Quarteto Fantástico, Pedro Pascal (The Last of Us) interpreta o líder do grupo, Reed Richards (Sr. Fantástico), enquanto Vanessa Kirby (Missão: Impossível - Acerto de Contas) faz sua esposa, Sue Storm (Mulher-Invisível). Completando a família temos Joseph Quinn (Stranger Things) como Johnny Storm (Tocha-Humana) e Ebon Moss-Bachrach (O Urso, Justiceiro) como Ben Grimm (O Coisa).

Ralph Ineson (A Bruxa, A Lenda do Cavaleiro Verde) faz o grande vilão, Galactus e Julia Garner (Ozark) interpreta uma versão alternativa do Surfista Prateado, Shalla-Bal. É esperado que Franklin Richards, filho de Reed e Sue, apareça na história. Natasha Lyonne (Boneca Russa), Paul Walter Hauser (Divertida Mente 2) e John Malkovich (Quero Ser John Malkovich) completam o elenco. Matt Shakman, que dirigiu WandaVision, comanda o filme, substituindo Jon Watts (trilogia de Homem-Aranha de Tom Holland), que era o diretor original.

Esta é a terceira versão do Quarteto Fantástico, o primeiro grande grupo de heróis dos quadrinhos da Marvel. O projeto é considerado um dos mais importantes dentro do Marvel Studios. Ainda não sabemos muito sobre sua história, além de que não veremos a origem da família, e que a aventura se passa numa Nova York retrofuturista de outro universo. Especula-se que Doutor Destino de Robert Downey Jr. fará uma aparição no filme.

