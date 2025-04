Quarteto português se apresenta no Teatro Joaquim Cardoso nesta terça (15)

A- A+

O Quarteto português Lopes-Graça apresenta o concerto “Música e Migrações – Terra” nesta terça (15), em parceria com o violinista brasileiro Yuri Marchese, no Teatro Joaquim Cardozo (Centro Cultural Benfica). A entrada do concerto é gratuita.

O evento é promovido pelo projeto “Música em Movimento”, da Diretoria de Artes da Superintendência de Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, e comemora os 20 anos do Quarteto musical.

O projeto “Música e Migrações” explora o papel das migrações como processos culturais transformadores, e dentro desta proposta o Quarteto explora o programa “Terra”. Transportando o público para a interioridade e ruralidade de diversas regiões, as obras fazem uma viagem musical rica em referências ao patrimônio folclórico.

Dentro do repertório apresentado, estão as obras do tcheco Antonín Dvořák, do brasileiro Maurício Carrilho e do português Fernando Lopes-Graça (que dá nome ao quarteto musical).

O Quarteto Lopes-Grça é formado por Eliot Lwson (violino), Luís Pacheco Cunha (violino), Isabel Pimentel (viola) e Catherine Strynckx (violoncelo).

Serviço:

Música em Movimento apresenta: Concerto “Música e Migrações - Terra”, do Quarteto Lopes-Graça

Com Yuri Marchese

Quando: 15/04 (terça-feira), às 19h30

Onde: Teatro Joaquim Cardozo (Centro Cultural Benfica)

Ingressos gratuitos (disponíveis 30 minutos antes do concerto)

Mais informações em 2126-7387 ou @benfica.ufpe

