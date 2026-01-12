BIG BROTHER BRASIL
BBB 26: o temido quarto branco volta na estreia da 26ª edição
Dinâmica vai dar uma nova chance a Pipocas que não conseguiram entrar no reality
O temido Quarto Branco está de volta ao Big Brother Brasil, e já no dia de estreia do reality.
A dinâmica teve início nesta segunda (12) com nove Pipocas que não conseguiram entrar no programa.
Os dois últimos que resistirem, passam a integrar o elenco da 26ª edição.
Participam da Região Norte, Lívia e Ricardinho. Da Região Sul, Elisa e Matheus. Do Sudeste, Gabriela. Do Centro-Oeste, Chauany e Ricardo e do Nordeste, Rafaella e Leandro.
Os nove confinados disputam duas vagas, as derradeiras da edição que terá, no total, 22 participantes entre Pipocas, Camarotes e Veteranos.