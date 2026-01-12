Seg, 12 de Janeiro

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: o temido quarto branco volta na estreia da 26ª edição

Dinâmica vai dar uma nova chance a Pipocas que não conseguiram entrar no reality

Quarto Branco está de volta e vai classificar mais dois participantesQuarto Branco está de volta e vai classificar mais dois participantes - Foto: Globo

O temido Quarto Branco está de volta ao Big Brother Brasil, e já no dia de estreia do reality.

A dinâmica teve início nesta segunda (12) com nove Pipocas que não conseguiram entrar no programa.

Os dois últimos que resistirem, passam a integrar o elenco da 26ª edição.

 

Participam da Região Norte, Lívia e Ricardinho. Da Região Sul, Elisa e Matheus. Do Sudeste, Gabriela. Do Centro-Oeste, Chauany e Ricardo e do Nordeste, Rafaella e Leandro.

Os nove confinados disputam duas vagas, as derradeiras da edição que terá, no total, 22 participantes entre Pipocas, Camarotes e Veteranos.

