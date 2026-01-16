A- A+

BBB26 "Quarto Branco" chega a 89 horas e candidato desabafa "Tô agoniado de ficar aqui dentro" Com saída de Henri Castelli do reality, Tadeu Schmidt anunciou que Quarto Branco vai ter três vagas para o programa

Após 89 horas de confinamento, parece que o Quarto Branco, finalmente, começa a incomodar alguns dos resistentes que seguem na dinâmica em disputa de vaga para entrar na casa no Grupo Pipoca.



Da Casa de Vidro do Centro-oeste, Ricardo, modelo e dançarino de Goiânia (GO), desabafou com o baiano Leandro sobre ainda estar lá dentro. Ele disse se sentir "agoniado". A conversa rolou na tarde desta sexta-feira (16).

"(...) Tô agoniado de ficar aqui dentro. Só estgou aqui até agora porque é algo maior do que eu eu", relatou .

Questionado por Leandro, Ricardo reafirmou que a sua agonia é por estar "preso" e que sua cabeça "Tá de boa".





"Comi mais uma bolacha, fiquei de boa", contou o modelo.

O Quarto Branco foi uma das novidades da estreia do programa, na última segunda (12).



Inicialmente, nove candidatos foram confinados no espaço, em mais uma oportunidade de entrar na casa do BBB26, depois de terem perdido nas Casas de Vidro pelo voto do público.



Dois dos confinados apertaram o botão para sair do espaço. Ricardinho, da Região Norte, foi o primeiro a sair, depois de pouco mais de 12 horas de prova.



Elisa Klein foi a segunda pessoa a apertar o botão vermelho, após mais de 60 horas confinada. Ela veio da Casa de Vidro da Região Sul.

Após saída do ator Henri Castelli, o apresentador Tadeu Schimdt anunciou que do Quarto Branco sairão três candidatos para a casa do BBB26.

