BBB23 Quarto Branco? Intercâmbio entre realities? Saiba mais sobre dinâmica anunciada por Boninho Diretor do programa deixou no ar o mistério sobre nova dinâmica marcada para esta quarta-feira (8)

O temido quarto branco ou o já confirmado intercâmbio entre brothers e sisters dos realities do Brasil e do México? E se não for nenhuma dessas opções?



O fato é que nesta quarta-feira (8), e "bem cedinho", começa uma ação (dinâmica) no Big Brother Brasil (BBB23), anunciada pelo diretor do programa, Boninho, em seu Instagram.









O mistério acerca do que vai acontece no reality nesta quarta, segue sem grandes novidades, sequer spoilers. Mas logo mais, no decorrer do programa que vai anunciar a participante eliminada do oitavo paredão - Domitila, Sarah Aline ou Key Alves - é provável que Tadeu Shmidt dê alguma dica sobre o que vai rolar de novidade.



"Tudo pronto para quarta-feira. Ação deve começar bem cedinho, isso o Tadeu vai contar para vocês", anunciou Boninho que, no máximo, como dica, deixou na postagem as hastags #quarto #branco, sugerindo que é possível que o temido espaço logo, logo volte para desafiar os participantes da atual edição.

