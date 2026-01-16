BBB26
Lívia Christina aperta botão vermelho do Quarto Branco em dinâmica que valeu R$ 50 mil
Amazonense também ganhou outras premiações, em dinâmica rápida nesta sexta-feira (16)
Em dinâmica rápida no Quarto Branco, anunciada por Tadeu Schmidt durante o programa desta sexta-feira (16), a candidata Lívia Christina apertou o botão e desistiu do confinamento no espaço, que já dura mais de 90 horas.
A candidata de Manaus saiu do Quatro Branco com o prêmio de R$ 50 mil - o valor foi oferecido a quem apertasse primeiro o botão vermelho.
Com a saída da candidata, o confinamento no quarto passa a ter seis participantes, que disputam três vagas para entrar na casa.