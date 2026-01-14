BBB 26
Quarto Branco: oito confinados seguem na disputa que já dura mais de 40 horas no BBB 26
Apenas um competidor desistiu até a tarde desta quarta (14)
O confinamento no Quarto Branco já ultrapassou 40 horas de duração na tarde desta quarta-feira (14), no BBB 26. Oito candidatos ainda seguem na disputa para a chance de entrar na casa mais vigiada do Brasil.
Houve apenas uma desistência até o momento. Ricardinho apertou o botão vermelho e deixou a disputa ainda na tarde de terça-feira (13), abrindo mão da chance de entrar no BBB 26.
Leia também
• BBB 26: ator Henri Castelli passa mal novamente após voltar para a casa do BBB
• Cotado para o BBB 26, Thiago Martins curte férias no Espírito Santo: "Vou ficar aqui na praia"
Na madrugada desta quarta-feira (14), candidatos se reuniram em uma roda para apoiar Gabriela, que chegou a relatar cansaço e tontura devido ao desgaste da prova.
Durante conversa, na manhã desta quarta-feira (14), Chaiany conta sobre a briga que teve com Jordana na Casa de Vidro para os confinados.