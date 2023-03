A- A+

bbb 23 Quarto Deserto critica atitude de Ricardo no BBB 23: "Tá ficando insustentável" O grupo se reuniu após o Jogo da Discórdia de segunda-feira (6)

O Quarto Deserto se reuniu para comentar sobre o comportamento de Ricardo no BBB 23 após o Jogo da Discórdia, na noite de segunda-feira (6). Fred, que discutiu com o biomédico diz que a situação com ele está ficando insustentável.

"Não sou eu que decido, não sou cabeça, general, soldado, nada, até porque isso nunca existiu entre a gente, mas vai ficar muito difícil de jogar com o Facinho", diz Fred. "A gente tá desde o dia 16 de janeiro passando pano para o que o Facinho faz. Arrumando treta com um monte de gente, sendo mal educado, gritando com mulher, arrumando treta por chuveiro, comida e toda hora a gente passando pano", continuou. "Pra ele pegar e fazer isso que fez comigo? Tá ficando um negócio insustentável", completa Fred.

"Do começo do bagulho até agora, várias vezes quem defendia eles são as pessoas que estão aqui", concorda MC Guimê. Fred, então, diz que a estratégia de Ricardo é bajular os brothers e sisters da casa. "Ele tá fazendo um jogo liso sim, mano. A gente fala de brincadeira e ele leva pro pessoal porque ele sabe que é verdade", diz Bruna Griphao.

Veja também

Cara de Sapato sai em defesa de Sarah Aline após Jogo da Discórdia no BBB 23