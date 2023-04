Quarto Deserto define próximo alvo após eliminação de Marvvila no BBB 23

A- A+

O jogo não para! Após a eliminação de Marvvila no BBB 23, as sisters do Quarto Deserto começaram a traçar novas estratégias. Aline, Amanda, Bruna e Larissa combinaram a ordem dos seus próximos alvos ao Paredão.

Após afirmar que Ricardo é "uma carta na manga" para elas, as aliadas concordam em pensar estrategicamente na formação da berlinda. "Essa semana talvez você vá, é interessante ir com a Sarah e com o Black, que foram pessoas que não se posicionaram tanto no jogo", diz Larissa.

Amanda concorda e relembra a estratégia de não mandar grandes aliados juntos ao Paredão. "A gente tem que pensar em manter a estratégia, não colocar os mesmos pódios no mesmo Paredão. E sempre uma coisa mais equilibrada, uma pessoa que movimenta bastante e uma pessoa que não movimenta tanto", aponta.

Amanda levanta a possibilidade de Sarah e Cezar não estarem disponíveis para voto e sugere Fred Nicácio como uma opção para elas. "O Fredão subiu muito na lista pra mim. Só que, estrategicamente, ainda não é a hora dele", diz a sister.

Larissa, então, verbaliza a ordem de votos planejada pelas sisters. "São cinco opções. Vamos para ordem: Sarah, Black, Fredão, Alface e Domitila. Essa é a nossa ordem, só se acontecer algo no meio do jogo", dispara. Larissa também afirma que, com a saída de Gabriel Santana e Marvvila, o próximo alvo deve ser Sarah Aline, já que os dois eliminados eram do grupo da sister.

