Quarto Deserto do BBB 23 mira em novo alvo na casa: "Alecrim dourado"

Depois da eliminação de Gabriel Santana, na noite de terça (29), as sisters do Quarto Deserto do BBB 23 já começaram a pensar no próximo Paredão. Em um papo, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa levantaram nomes para a sua próxima indicação.

"Eu me sentiria mais confortável de colocar o Alface nesse momento por causa do que a gente teve ali, entendeu? E pelas jogadas dele, porque eu estou questionando o jogo dele", pontuou Amanda. A sister continuou: "Eu acho que ele é uma das pessoas que depois que voltou, para mim, ele deixou de ser o Alface e está se sentindo o alecrim dourado".

"Deixou de ser um alface e agora ele é um alecrim" Bruna: "Está se sentindo o louro da Xepa", disse Larissa. Apesar da afirmação de Amanda, Aline e Bruna, disseram que gostariam de mirar em Domitila na próxima berlinda. "É um desafeto que trago desde o começo", finalizou Aline.

