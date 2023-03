Quarto Deserto planeja "tirar" Key Alves do Paredão caso atendam o Big Fone

A- A+

Fred é o novo Líder da semana no BBB 23. E após ele ganhar a prova, os integrantes do Quarto Deserto se reuniram para falar sobre o jogo. Eles concordaram que irão atender outro Big Fone com a possibilidade de tirar Key Alves do Paredão, já que ela foi indicada junto com Cezar Black, após MC Guimê atender a um Big Fone na quarta (1º). Mas tudo isso com uma estratégia!

"Caso alguém tenha um poder de trocar, troca ela", disse Larissa. "Falei ontem sem saber. 'Se eu for o Líder, troca ela que eu boto'", explicou Fred. "Que aí ela não faz bate e volta. Só que assim, ninguém pode saber", completa Larissa.

Na Festa da Líder Bruna Griphao, Fred já havia sugerido isso para MC Guimê e Bruna. O Deserto teme que, assim como na última semana, Key vença a Prova Bate e Volta e escape do Paredão. E ela sendo indiacada pelo Líder, não tem direito à prova.

