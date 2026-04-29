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TODO MUNDO NO RIO Quase 8 mil agentes, 600 câmeras, drones e helicópteros: show de Shakira terá segurança de Réveillon Esquema anunciado inclui ainda 78 torres de observação, revistas nos 18 pontos de acesso à orla e tecnologia de reconhecimento facial; previsão é receber dois milhões de espectadores na Praia de Copacabana

A receita de integração de forças e tecnologia adotada em megaeventos recentes realizados na cidade voltará a ser posta em prática para garantir a tranquilidade dos fãs de Shakira. A estrela colombiana é a próxima atração do evento Todo mundo no Rio, que acontece no sábado, na Praia de Copacabana. O esquema de segurança montado para a apresentação, que tem previsão de receber 2 milhões de espectadores, foi anunciado ontem em entrevista coletiva.

A Polícia Militar informou que vai recorrer a um grupamento de policiamento de multidão: quatro equipes, cada uma com 16 agentes, vão circular em linha no meio do público, para evitar que possam se utilizar da aglomeração para praticar furtos, como os de celulares. A medida foi testada durante o réveillon passado, mas, no megashow, terá o efetivo dobrado.

No total, serão mobilizados 7.927 agentes, sendo 3,7 mil PMs (14% a mais em relação ao show de Lady Gaga, no ano passado), 1,5 mil policiais civis, 2,2 mil guardas municipais, 176 bombeiros, 150 agentes do Segurança Presente e 110 da Lei Seca. Essas e outras informações foram anunciadas na coletiva da qual participaram os secretários de Segurança Pública do estado, Victor Santos, da Polícia Militar, Sylvio Guerra, e de Ordem pública do município, Marcus Belchior.

O esquema de segurança não difere muito do que foi organizado no último réveillon e nas duas edições anteriores do Todo mundo no Rio, em 2024, com Madonna, e em 2025, com Lady Gaga. Serão instalados 18 pontos de interceptação no acesso à orla, com detectores de metais e reconhecimento facial, nos mesmos locais em que foram implantados no ano passado — a ideia é facilitar a identificação dessas áreas pelo público que irá ao show.

O coronel da PM Sylvio Guerra informou que haverá cuidado com o policiamento tanto na área interna, onde estará acontecendo o espetáculo, quanto no entorno. O patrulhamento contará com apoio de oito cães — sendo dois farejadores, treinados para identificar material explosivo —, unidades especializadas em emprego de força de choque, e apoio de 175 viaturas, sendo 70 com câmeras de reconhecimento facial.

— A preocupação é com o público que chega por vários caminhos — disse o secretário da PM.

Serão instaladas ainda 78 torres de observação ao longo da área do evento, além de cinco tendas de apoio na areia e oito cabines de reforço. Haverá também o uso de seis drones com reconhecimento facial, helicóptero, e cerca de 600 câmeras, sendo ao menos 200 nos pontos de bloqueio e revista.

— A segurança tem um papel de garantir a reputação do estado e do município na realização esses eventos. São famílias que vêm para o Rio assistir ao show, então todo detalhe está sendo tratado, desde o receptivo na rodoviária, aeroportos, estradas, até a estadia dessas pessoas na cidade — ressaltou o secretário de Segurança Pública Victor Santos.

Reforço nos aeroportos

A Polícia Civil terá equipes reforçadas nos aeroportos e em todas as delegacias da Zona Sul, em especial a de atendimento aos turistas. Serão criadas também três centrais de flagrantes, sendo uma delas específica para atender casos envolvendo adolescentes infratores. Na organização da Secretaria municipal de Ordem Pública, estão previstos apenas integrantes da Guarda Municipal: a Força Municipal, que trabalha armada, vai continuar seu trabalho de patrulhamento nas cinco áreas da cidade onde já está atuando.

— A cidade entra numa nova dinâmica nesta semana e, em especial, Copacabana — disse o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior, antes de destacar que o trabalho da prefeitura vem sendo organizado há meses.

— Quero deixar um recado para o público, tanto para os turistas nacionais quanto internacionais: venham aproveitar, estamos prontos para receber todos vocês — acrescentou o coronel Sylvio Guerra, secretário da Polícia Militar.

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