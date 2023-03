A- A+

BBB 23 Quarto Deserto idealiza Paredão 'perfeito' e até estratégia "kamikase" entre as sisters; entenda Em longo bate-papo, as aliadas planejam cenários possíveis para o Paredão, sempre com o foco em eliminar Domitila, seu "samba de uma nota só"

Decidida a não mais fazer fotossíntese, mesmo em um cenário ideal para tal prática (a área externa da casa), Aline Wirley segue acampada em frente ao Big Fone na casa do BBB 23, dessa vez com a companhia de Bruna Griphao.



Em longo bate-papo, as aliadas planejam cenários possíveis para o Paredão, sempre com o foco em eliminar Domitila, seu "samba de uma nota só".

"Pode bater Marvvila e Domitila lá fora, e o Brasil preferir tirar a Marvvila, porque ela movimentou menos o jogo. Então é interessante a Domi ir contra duas de nós", avaliou Aline.

"Acho que a Amanda tem poder para tirar alguém forte de lá. Acho que é hora da gente tirar os fortes", responde Bruna. "A Domitila tem que ir no momento certo", pondera Aline.

Estratégia kamikase

Bruna conta para Aline a melhor hipótese de indicações para a próxima berlinda. "O ideal seria um Paredão com Domitila, Lari e Marvvila. O ideal seria a Amanda pegar o líder, ou se a gente pegar o anjo, imunizar a Amanda", confabula a atriz.



Em outro momento, em conversa com Amanda, Bruna compartilhou uma estratégia pouco ortodoxa: se o Fundo do Mar ganhar o líder e indicar a Amanda, ela acha que seria interessante que o grupo delas votem entre si para somar mais torcida e eliminar, finalmente, sua maior rival. "Eu falei isso com a Mami, porque aí é um embate, Lari e Domitila no paredão. Kamikaze pra caralho. É o jeito."

