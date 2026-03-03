BBB26
Breno escolhe Juliano Floss para ficar com ele no Quarto Secreto
Biólogo mineiro foi o escolhido pelo público para o Paredão Falso desta terça (3)
Breno escolheu Juliano Floss para dividir o Quarto Secreto - Foto: Breno (Globo/Manoella Mello) e Juliano Floss (Reprodução/Instagram)
Depois de chegar ao Quarto Secreto pelo Paredão Falso desta terça (3) - quando foi escolhido pelo público com o percentual de 54,66% - Breno escolheu Juliano Floss para lhe fazer companhia no espaço.
A dupla vai permanecer no quarto até esta quarta (4) e terá à disposição a movimentação da casa, inclusive com áudios.
Nesse caso, para ouvir as conversas, Breno e Floss poderão utilizar fichas com a duração de dez minutos cada uma delas.
Nesta quarta-feira a dupla retorna para a casa, à noite, na passagem do programa ao vivo.
No Paredão Falso, Breno esteve na disputa com Alberto Cowboy e Jordana - respectivamente com o percentual de votação do público de 43,12% e 2,22%.