A- A+

BBB26 Breno escolhe Juliano Floss para ficar com ele no Quarto Secreto Biólogo mineiro foi o escolhido pelo público para o Paredão Falso desta terça (3)

Depois de chegar ao Quarto Secreto pelo Paredão Falso desta terça (3) - quando foi escolhido pelo público com o percentual de 54,66% - Breno escolheu Juliano Floss para lhe fazer companhia no espaço.



A dupla vai permanecer no quarto até esta quarta (4) e terá à disposição a movimentação da casa, inclusive com áudios.



Nesse caso, para ouvir as conversas, Breno e Floss poderão utilizar fichas com a duração de dez minutos cada uma delas.









Nesta quarta-feira a dupla retorna para a casa, à noite, na passagem do programa ao vivo.



No Paredão Falso, Breno esteve na disputa com Alberto Cowboy e Jordana - respectivamente com o percentual de votação do público de 43,12% e 2,22%.

Veja também