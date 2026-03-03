Qua, 04 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB26

Breno escolhe Juliano Floss para ficar com ele no Quarto Secreto

Biólogo mineiro foi o escolhido pelo público para o Paredão Falso desta terça (3)

Reportar Erro
Breno escolheu Juliano Floss para dividir o Quarto SecretoBreno escolheu Juliano Floss para dividir o Quarto Secreto - Foto: Breno (Globo/Manoella Mello) e Juliano Floss (Reprodução/Instagram)

Depois de chegar ao Quarto Secreto pelo Paredão Falso desta terça (3) - quando foi escolhido pelo público com o percentual de 54,66% - Breno escolheu Juliano Floss para lhe fazer companhia no espaço.

A dupla vai permanecer no quarto até esta quarta (4) e terá à disposição a movimentação da casa, inclusive com áudios.

Nesse caso, para ouvir as conversas, Breno e Floss poderão utilizar fichas com a duração de dez minutos cada uma delas.

 

Leia também

• Paredão Falso: Breno foi o escolhido pelo público para o Quarto Secreto

• 'Liderança Compartilhada' será a informação privilegiada da semana da dinâmica do "Ganha-Ganha"



Nesta quarta-feira a dupla retorna para a casa, à noite, na passagem do programa ao vivo. 

No Paredão Falso, Breno esteve na disputa com Alberto Cowboy e Jordana - respectivamente com o percentual de votação do público de 43,12% e 2,22%.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter