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Novela 'Que Ama Cuida': Adriana e Pedro passam a noite juntos; veja resumo da semana Depois de anos separados e de muitos segredos, os dois se reencontram

A semana de Quem Ama Cuida será marcada por decisões importantes na vida de Adriana, Pedro e dos demais personagens. Entre os dias 10 e 15 de agosto, a protagonista volta a ficar na mira de Ademir, enquanto a investigação sobre a morte de Arthur Brandão ganha novos elementos e pode ajudar a esclarecer o passado que levou Adriana à prisão.

Ao mesmo tempo, o romance entre Adriana e Pedro finalmente avança. Depois de anos separados e de muitos segredos, os dois se reencontram e passam a noite juntos. Adriana ainda revela ao advogado o verdadeiro motivo pelo qual foi obrigada a desaparecer de sua vida, enquanto Pedro decide colocar um ponto final em seu casamento com Bruna.

Segunda-feira, 10 de agosto

A semana começa com Ademir voltando a ameaçar Adriana. O advogado deixa claro que pretende colocá-la novamente na cadeia, aumentando a tensão entre os dois. Paralelamente, Suely procura Dora e conta como foi assediada por Ademir, o que reforça as suspeitas contra ele.

Enquanto isso, Pedro decide retomar a investigação sobre o caso de Arthur Brandão e comunica sua decisão a Cléber. A situação ganha ainda mais importância quando André descobre que o perito responsável pelo laudo de Arthur estava envolvido em fraudes e foi encontrado morto.

Na outra ponta da história, Bruna tenta impedir que Pedro se afaste. Mesmo com a melhora em seu estado de saúde, ela chega a prejudicar o próprio tratamento para continuar recebendo a atenção do marido.

O capítulo termina com um novo encontro entre Adriana e Iuri, que passa a ter um papel cada vez mais importante nos planos da protagonista.

Terça-feira, 11 de agosto

Adriana orienta Iuri sobre como ele deve agir diante de Pilar. O rapaz continua infiltrado e tenta conseguir informações que possam ajudar a protagonista, mas acaba sendo flagrado por Edvaldo enquanto vasculha o antigo escritório de Arthur.

Enquanto isso, Otoniel encontra Francesca, embora Mau Mau não consiga enxergar a presença dela e veja o avô conversando e dançando sozinho no jardim.

Adriana também descobre que o anel de estimação de Arthur desapareceu. A joia, que pode esconder informações importantes, passa a ser uma das peças procuradas na investigação.

Mas é a vida amorosa da protagonista que ganha destaque. Pedro conta a Adriana sobre a doença de Bruna e afirma que pretende se separar. Diante da declaração, os dois não conseguem mais esconder o que sentem e se beijam.

Quarta-feira, 12 de agosto

O clima entre Pedro e Adriana é interrompido por Elisa, mas a aproximação entre os dois continua avançando. Ao mesmo tempo, novas informações sobre o paradeiro do anel de Arthur surgem quando Francesca aparece para Otoniel e revela que a joia está na casa do antigo patrão.

Iuri também passa por uma situação constrangedora ao ser obrigado a desfilar usando trajes de banho para Pilar. Edvaldo registra a cena, e o vídeo posteriormente chega até Ingrid. Iuri conta tudo a Adriana, mantendo o segredo sobre sua verdadeira missão.

A protagonista ainda recebe uma notícia importante: a promotoria acata as denúncias feitas por Suely contra Ademir.

Já Dora recebe o apoio de André em meio aos problemas com o ex-marido. Mais tarde, Ademir entra na casa dela e quase flagra a ex-mulher ao lado do advogado.

Quinta-feira, 13 de agosto

Dora deixa claro para Ademir que o casamento entre os dois chegou ao fim. Enquanto isso, Pedro também começa a tomar uma decisão definitiva sobre seu relacionamento com Bruna.

Ao perceber que o marido realmente pretende se separar, Bruna entra em desespero. Pedro, porém, decide procurar Adriana e a convida para jantar.

Durante o encontro, Adriana finalmente abre o coração e declara que ainda o ama. Os dois se entregam ao sentimento e passam a noite juntos.

Depois, a protagonista revela uma verdade que pode mudar a relação entre eles: ela conta que não se afastou de Pedro porque deixou de amá-lo. Adriana foi obrigada a desaparecer após sofrer ameaças.

Sexta-feira, 14 de agosto

Adriana admite a Pedro que ainda tem medo das ameaças que sofreu no passado. Mesmo diante da revelação, ele permanece decidido a encerrar seu casamento com Bruna, que reage mal à decisão.

Enquanto isso, a protagonista começa a pensar nos próximos passos de sua vingança. Ela conta a Nancy que precisa descobrir qual é o ponto fraco de Ulisses para conseguir avançar em seus planos.

O problema é que Lyris sabe que Ulisses tem um vício em jogos, mas decide esconder essa informação de Adriana.

Na trama de Dora, a aproximação com André finalmente se transforma em beijo. O momento, entretanto, deixa a personagem confusa e culpada.

Enquanto isso, André alerta Pedro sobre o perigo de investigar a morte do perito responsável pelo laudo de Arthur, já que a busca pela verdade pode colocar todos em risco.

Sábado, 15 de agosto

As revelações sobre Arthur ganham força no último capítulo da semana. Otoniel conta a Adriana e Mau Mau tudo o que sabe sobre Francesca, enquanto a protagonista manda Iuri procurar o anel desaparecido.

Iuri consegue encontrar a joia, mas é flagrado por Edvaldo no quarto de Diná. Sem conseguir esconder mais sua identidade, ele admite que está infiltrado na casa a mando de Adriana.

Quando o anel chega às mãos da protagonista, ela percebe que existe uma pista escondida na joia. A descoberta leva a uma revelação ainda maior, Arthur deixou joias valiosas e barras de ouro em nome de Adriana, guardadas em um cofre no banco.

A descoberta pode mudar completamente os rumos da investigação e trazer novas respostas sobre o passado de Arthur.

Enquanto isso, Pedro confronta Ademir e pergunta diretamente se ele pagou o perito responsável pelo processo de Adriana para fraudar o laudo. A acusação coloca pai e filho frente a frente e aumenta ainda mais a tensão da trama.

No mesmo capítulo, Pilar descobre que Brigitte enviou às amigas o vídeo de Iuri durante o desfile e decide expulsá-la de casa.

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