"Que boa genética": Internautas brasileiros 'invadem' perfil de Danilo Susinna, cunhado de Anitta

A- A+

Desde que confirmou o relacionamento com a cantora Anitta, Simone Susinna se tornou "queridinho" dos internautas brasileiros. Os elogios em suas postagens nas redes sociais e os fã-clubes para o ator de "365 dias" se multiplicaram.



Mas todo esse carinho também tem se estendido à família do artista italiano, principalmente para o "irmão gato" do ator e cunhado da estrela brasileira: Danilo Susinna.

"Genética boa da porr*", escreveu um internauta na mais recente publicação de Danilo no Instagram. "Lindo", postaram outros usuários. "Senhor envia uns colírios desses pro Brasil", apontou mais uma. "Meu namorado! Só que ele nem sabe que eu existo, e nem sabe que é meu namorado", empolgou-se uma das fãs sobre o italiano.

Danilo, de 25 anos, e Simone Susinna, de 29, cultivam uma boa relação e não raro trocam declarações nas redes sociais. "Irmão é amigo dado pela natureza", escreveu Danilo na legenda de uma foto com o ator, em 2021. "Te amo", respondeu Simone numa publicação em que o parente lhe desejava feliz aniversário, em 2022.

Boa parte do conteúdo publicado pelo italiano na web mostra paisagens e passeios pela Itália. Em suas últimas postagens na rede social de Mark Zuckerberg, por exemplo, Danilo Susinna compartilhou cliques de uma viagem de férias pelo país natal. Nas imagens, ele aparece acompanhado do irmão celebridade e também da namorada, Virginia Padovani.

"Curte aqui se for brasileiro curioso", escreveu um internauta ao comentar uma publicação romântica do casal.

Apesar de fazer alguns trabalhos como modelo, Danilo Susinna ganha a vida como agente imobiliário pela Itália, em especial na região de Catânia.



Nas redes sociais, ele se define como empreendedor e, desde fevereiro, tem um perfil exclusivo para mostrar as propriedades cuja venda representa. Uma das mais caras está à venda por 179 mil euros (R$ 971 mil, na cotação atual).

Ao longo de 2021 e nos últimos dias, ainda de acordo com relatos do próprio no Instagram, ele atuava numa companhia de locação de barcos que oferece passeios pela região da Sicília.

Veja também

CINEMA Documentário "Consuella" conta a trajetória de uma pioneira na causa LGBTQIA+ no Recife; saiba mais